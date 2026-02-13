Keylor Navas visita a Juan Pablo Vargas: a qué hora y dónde ver Puebla vs. Pumas por la Liga MX

El Estadio Cuauhtémoc se prepara para un cruce con sabor tico en la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX: Keylor Navas vuelve a ser el gran foco de Pumas UNAM en medio de rumores sobre su continuidad, con ofertas que ya asoman desde la MLS y también sondeos dentro de México, mientras su contrato vence a fines de junio de 2026.

Del otro lado aparece Juan Pablo Vargas, hoy pilar del sistema defensivo de Puebla, que intentará sostener la fortaleza de La Franja ante un rival golpeado.

Para colmo, los felinos llegan con presión extra: vienen de quedar eliminado en la Primera Ronda de la Concachampions 2026 ante San Diego y un mal resultado esta noche podría poner en jaque el ciclo de Efraín Juárez.

Y hay una baja clave: Adalberto “Coco” Carrasquilla no jugará por lesión, dejando a los universitarios sin una pieza determinante en el mediocampo.

¿Cuándo juegan Puebla vs. Pumas?

El partido entre Puebla y Pumas se juega este viernes 13 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc, desde las 19:00 (CDMX).

Horarios de referencia en Centroamérica:

Costa Rica / Guatemala / El Salvador / Honduras / Nicaragua: 19:00

Panamá: 20:00

¿Cómo ver EN VIVO Puebla vs. Pumas en Centroamérica?

Según la programación internacional, en Centroamérica puede verse a través de Azteca Deportes En Vivo (disponible en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá).

Cómo llega Pumas

En Liga MX, Pumas venía sosteniendo un arranque sólido (invicto en el torneo, con dos triunfos y tres empates), pero el contexto cambió por completo tras el golpe internacional: quedó eliminado en la Concacaf Champions Cup y el entorno se cargó de tensión alrededor del proyecto de Efraín Juárez.

En medio de ese clima, el arco vuelve a ser tema central por Keylor Navas: su contrato termina en junio de 2026 y ya se habla de escenarios de salida si no hay renovación.

Cómo llega Puebla

Puebla llega con la misión de sumar para despegarse de la zona baja. En sus últimos compromisos mostró una versión más competitiva desde el orden (encadenó dos 0-0), y ahí aparece el valor de Juan Pablo Vargas, pieza fija para sostener un bloque defensivo que busca crecer en confianza y puntos.

¿Quién es el árbitro de Puebla vs. Pumas?

El árbitro designado para el partido Puebla vs. Pumas es Ismael Rosario López Peñuelas.