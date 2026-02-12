La escalofriante lesión de José Fajardo que tiene en alarma a Thomas Christiansen y a Panamá

Una noche que prometía gloria terminó convertida en drama para la Universidad Católica en la fase preliminar de la Copa Libertadores. El conjunto ecuatoriano cayó ante el Club Atlético Juventud de Las Piedras en una eliminatoria vibrante que finalizó 4-3 en el tiempo regular para los charrúas, dejando el marcador global empatado y obligando a definir todo desde el punto penal.

En medio de la intensidad del duelo, el gran protagonista fue el panameño José Fajardo, quien firmó un doblete y se erigía como la figura del compromiso. La “Pantera” mostró contundencia y carácter en el área rival, manteniendo con vida a su equipo en una serie que se disputó al límite desde el primer minuto.

Sin embargo, el momento de euforia se transformó en preocupación al minuto 79. Tras anotar su segundo tanto, Fajardo intentó celebrar lanzándose de rodillas al césped, pero sufrió un golpe en la celebración que lo dejó tendido con evidentes gestos de dolor. Lo que era festejo se convirtió en silencio y angustia en cuestión de segundos.

El delantero fue atendido de inmediato por el cuerpo médico y posteriormente retirado en camilla, con las manos en el rostro, una imagen que encendió las alarmas tanto en el club como en la afición. Ahora se espera la evaluación médica oficial que determine el alcance de la lesión y el tiempo estimado de recuperación.

La situación también será seguida de cerca por Thomas Christiansen, seleccionador de la Selección de Panamá, quien podría verse afectado si la lesión del atacante reviste gravedad. Fajardo es pieza importante dentro del esquema canalero y cualquier contratiempo físico impactaría en la planificación del combinado nacional.

Para la Universidad Católica, la jornada terminó siendo para el olvido. No solo perdió a su figura por lesión, sino que además quedó eliminada de la Copa Libertadores tras caer 4-3 en la tanda de penales frente al Club Atlético Juventud. Una noche que tuvo goles, emociones y drama, pero que dejó más heridas que celebraciones en el camerino ecuatoriano.