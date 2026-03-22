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Pablo Lavallén pierde el control tras brutal patada que acabó con jugador de Marathón en camilla

Pese a la brutal patada, el árbitro central apenas sacó amarilla al jugador de Victoria, desatando la furia de Lavallén.

José Rodas

Por José Rodas

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Pablo Lavallén reclamó una roja directa luego que su jugador recibiera terrible falta. Foto: Deportes TVC.
Pablo Lavallén reclamó una roja directa luego que su jugador recibiera terrible falta. Foto: Deportes TVC.

Una nueva polémica arbitral se vivió en el triunfo 2-0 de Marathón sobre el Victoria por la jornada 14 de la Liga Nacional. La acción desató el enojo de Pablo Lavallén.

Transcurría el minuto 72 cuando Marathón inició un contragolpe a través del jugador Jailor Fernández, que fue cruzado con una tremenda patada y empujón del jugador Elvin Casildo.

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El enojo del DT argentino se desató cuando el árbitro decidió sancionar a Casildo con tarjeta amarilla, mientras Lavallén reclamó la roja directa para el jugador de la Jaiba Brava.

Esta no es la primera vez que el argentino hace reclamos airados por el arbitraje del fútbol hondureño y en una ocasión fue castigado hasta con cuatro partidos por sus polémicas denuncias.

Fernández tuvo que salir en camilla con un fuerte dolor en el hombro, según se apreció en las imágenes publicadas por Deportes TVC.

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Recientemente, el entrenador también tuvo un altercado con los aficionados del Choloma a los que recomendó “sacar el curso de director técnico”.

“Me acerqué a unos hinchas de Marathón que estaban reclamando porque jugaba el uno o el otro, y a veces está bueno poder explicarles y hacerles entender que hay forma de trabajar. Si no están de acuerdo,‘‘saquen el curso’, hagan la licencia y dirijan. Nosotros trabajamos de esto; a veces las cosas se dan y otras veces no”, dijo en aquel momento.

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