Alberth Elis no se rinde y aparece en nuevo destino tras el no del Minnesota en la MLS

El futuro de Alberth Elis sigue siendo incierto, luego de que el Minnesota decidiera no fichar al hondureño que estuvo durante varias semanas en pruebas con el club de la MLS.

El club de la MLS decidió no fichar a Elis debido a que el hondureño jugó para dos clubes en la misma temporada: Olimpia y Marítimo de la segunda de Portugal.

ver también Lo confirman: la Selección de Honduras impacta con decisión hasta 2030 y José Francisco Molina ya lo sabe

La normativa FIFA establece que Elis no podría jugar oficialmente en un tercer club, por lo que su retorno a los terrenos de juego sería hasta la próxima campaña, es decir, en el mercado de junio.

Evidentemente, Elis está enterado de la situación; sin embargo, no pierde la disciplina que lo caracteriza como futbolista y tomó la decisión de poner rumbo a Houston, Estados Unidos.

Ciudad que el hondureño conoce a la perfección tras su exitoso paso por el Houston Dynamo de la MLS. Allí Elis se está entrenando por separado en el HQ Training, centro deportivo dedicado a la personalización de los ejercicios.

ver también La respuesta de Victor Vandenbroucke que sacude a Francis Hernández tras convocatoria con Honduras

A través de su cuenta de Instagram, Alberth Elis compartió un vídeo en el que se le observa entrenando velocidad y definición frente al marco.

Publicidad

Publicidad

Todo indica que, de momento, esa será la dinámica del hondureño hasta que encuentre un nuevo club en el mercado de verano.