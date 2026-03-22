Dereck Moncada recibe mensaje desde Argentina y el Inter de Bogotá está al tanto: “Es el mejor”

Dereck Moncada sigue ganando enteros y desde diferentes partes del mundo han puesto los ojos en el atacante que juega para el Internacional de Bogotá, en la primera división de Colombia.

Anteriormente, el secretario delBarcelona de Ecuador, Andrés Altamar aseguró que el hondureño es el futbolista que ha acaparado su atención y ahora llegan noticias desde Argentina.

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A través de la cuenta de X denominada “Argentina Scout”, dedicada a la observación de futbolistas de las diferentes nacionalidades de Sudamérica o Centroamérica, en la que ahora surgió el nombre de Moncada.

El hondureño es descrito como un jugador completo, con características que actualmente exige el fútbol a nivel mundial.

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“Hoy quiero hablar de Dereck Moncada, un extremo hondureño que juega en el Águilas Doradas de Colombia. Tiene 18 años, es ambidiestro, tiene un gran juego de primera, fuerte en el juego aéreo; además de esto, tiene un gran sacrificio en la labor defensiva y una gran definición”, comienza diciendo la publicación que inmediatamente los aficionados corrigieron sobre el club para el que juega el hondureño.

Posteriormente, destacan que el costo de Dereck, según Transfermarkt, es de 1.5 millones de dólares. Aunque el director deportivo de Inter de Bogotá, Salvatore Simeone dijo a Fútbol Centroamérica que esa cifra se queda lejos del costo real.

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“Es el mejor jugador de las águilas y está siendo clave; contribuyó con 6 G/A en 12 partidos. Está tasado en 1.5 millones de dólares y es buscado por el Barcelona de Ecuador. Apuesta interesantísima”, cierra.

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No es la primera vez

Para Dereck Moncada, durante los últimos meses ha sido normal escuchar su nombre, que lo ubican en Brasil y hasta en Inglaterra; aunque su futuro inmediato es en Colombia, donde su contrato vence en diciembre de 2026.

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Cabe señalar que, el catracho le pertenece al Necaxa de México, club dueño de su ficha que lo cedió al Inter de Bogotá que dirige Ricardo Valiño.