Limpieza obligada en Herediano: Jafet Soto prepara la salida de un extranjero en plena definición del Clausura 2026

La llegada del delantero paraguayo Fernando Lesme al Club Sport Herediano ya es inevitable, pero su firma trae un problema importante que la directiva rojiamarilla debe resolver pronto.

El reglamento de la Liga Promérica solo permite cinco jugadores extranjeros por equipo y, con el fichaje del goleador de Municipal Liberia, el cuerpo técnico de José Giacone tendría entre sus filas a seis futbolistas foráneos.

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Hoy por hoy, el equipo presidido por Jafet Soto tiene las plazas de extranjeros ocupadas con los mexicanos Sergio Rodríguez, Everardo Rubio y José “Tepa” González, junto al defensor hondureño Getsel Montes y el atacante cubano Marcel Hernández. Todos ellos han sido piezas importantes en el esquema del entrenador argentino en el actual Clausura 2026.

La llegada de Fernando Lesme se traduce en una sobrepoblación de extranjeros en el Team (ADM Liberia).

El futuro de los extranjeros se definirá con el Clausura

Durante la previa del partido de ida de la semifinal frente al Cartaginés en el Estadio “Fello” Meza, Gustavo Pérez, gerente deportivo de los florenses, tuvo que enfrentar los micrófonos para aclarar cómo manejarán esta sobrepoblación.

En diálogo con radio Columbia, el dirigente dejó entrever que el rendimiento en la fase final puede llegar a ser la vara para definir quién se va: “En este caso, nosotros hemos estado tranquilos y vamos a finalizar el torneo, esto es fútbol y no sabemos cómo va a finalizar y de acuerdo con eso, tomaremos las decisiones”.

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Uno de los extranjeros de Herediano deberá buscar nuevos horizontes tras el Clausura 2026 (CS Herediano).

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Con el título del Clausura 2026 en juego, los extranjeros del Herediano tienen ahora un peso extra sobre los hombros: ya no solo disputan el campeonato, sino también su continuidad en el proyecto de Jafet Soto para el próximo semestre.

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En síntesis

La llegada de Fernando Lesme al Club Sport Herediano ya está acordada.

El fichaje del paraguayo se traduce en una sobrepoblación de jugadores foráneos dentro del Team.

Para poder utilizar a Lesme, el equipo de Jafet Soto deberá prescindir de una de sus figuras extranjeras de cara a la segunda mitad del año.