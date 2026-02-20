Es tendencia:
“Quedó botado”: la Selección de Honduras recibe la renuncia que muchos esperaban para el proceso mundialista 2030

La Selección de Honduras ha visto como uno de sus miembros ha renunciado tras el fracaso de no ir al Mundial 2026.

José Rodas

Por José Rodas

La Selección de Honduras tiene una renuncia que muchos esperaban.
La Selección de Honduras tiene una renuncia que muchos esperaban.

La Selección de Honduras se quedó a las puertas de volver a una Copa del Mundo. Dependía de si misma para ir, pero perdió de forma increíble la clasificación y ahora todo es distinto.

Se ha comenzado con un nuevo director deportivo como Francis Hernández, Rafael Villeda, presidente de Olimpia dejó el Comité de Selecciones y ahora se ha dado una nueva renuncia.

De jugadores se han ido Marcelo Santos, Edrick Menjívar y Andy Najar, otros no los han anunciado, pero se irán más pronto que tarde. Ahora saltado otro que públicamente dijo que no sigue más.

Elias Burbara no sigue en la Selección de Honduras

De manera inesperada, se confirmó la renuncia del presidente de Real España, quien lo confirmó en una entrevista con diario Diez.

¿Sigue en la Comisión de Selecciones? “No. Uno quedó desintegrado de la comisión de selecciones en aquel entonces. Una vez eliminó la selección, ahí quedó el comité. No existe más. Eliminado, tengo entendido”, dijo Elias Burbara.

“Quedó botado. No ha habido nada. Desde la eliminación ha habido un silencio total. No tengo información al respecto. Silencio total. Entonces ahí sí, lo estás preguntando al que no es”.

Con esto, Burbara se une a Rafael Villeda como dos directivos que no siguen más en la Selección de Honduras, un cambio que muchos pedían.

Elias Burbara no es más parte del Comité de Selecciones.

Elias Burbara no es más parte del Comité de Selecciones.

