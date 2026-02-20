Mario Acevedo y Municipal reciben noticia que les daría ventaja para su partido contra Antigua GFC

Municipal cerró este viernes su preparación de cara al duelo de la Fecha 8 frente a Antigua GFC, compromiso que se disputará este sábado a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera. El conjunto escarlata afinó los últimos detalles con la mira puesta en un partido clave para escalar posiciones en la tabla.

La buena noticia para el técnico Mario Acevedo llegó en la recta final de la semana. El delantero José Carlos Martínez fue habilitado tras la resolución del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, que decidió reducir su sanción a un solo encuentro, dejándolo nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

“Nuestro delantero José Carlos Martínez ha sido habilitado para el encuentro ante Antigua GFC”, informó el club en un comunicado oficial, confirmando que el atacante podrá ser convocado para el choque ante los coloniales. La decisión representa un alivio para el frente ofensivo rojo.

Cabe recordar que Martínez había recibido dos partidos de suspensión tras la expulsión contra Achuapa, en una jugada donde disputó el balón con Carlos Castrillo, quien se llevó la peor parte en la acción. La revisión del caso permitió que la sanción fuera reconsiderada.

En lo deportivo, Municipal ocupa actualmente la cuarta casilla con 11 puntos, en un torneo que se mantiene sumamente parejo en sus primeras posiciones. Cada jornada se convierte en determinante para no perder terreno en la lucha por el liderato.

El objetivo ahora es claro: vencer a Antigua GFC y acercarse a los puestos de privilegio que hoy ocupan Cobán Imperial con 14 unidades y Achuapa con 12. Con Martínez nuevamente disponible, los Rojos buscan recuperar contundencia y dar un golpe de autoridad en casa.