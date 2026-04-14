Se peleó a puño limpio con sus propios aficionados en Honduras y tomó una rotunda decisión respecto a su puesto en el club

La jornada 18 de la Liga Nacional de Honduras vivió otro episodio doloroso luego de lo ocurrido en el Clásico entre Motagua y Olimpia, donde aficionados y policías terminaron heridos.

Otra situación de violencia tuvo lugar en el fútbol catracho, ya que el presidente del Victoria, Javier Cruz, se peleó con unos aficionados tras la derrota 2-5 de La Jaiba.

ver también Quieren a Luis Palma: campeón de Europa tiene en el radar al “Bicho” gracias a la Selección de Honduras

Este resultado deja al Victoria complicado en la zona de descenso, pues en la tabla acumulada suma 27 puntos, 4 menos que Choloma, pero con dos partidos pendientes, que, si gana, le permitirían salir de la zona caliente.

Un aficionado agredió al presidente, quien reaccionó en su afán de defender su integridad en pleno estadio Ceibeño.

Después de este incidente, el presidente emitió un comunicado respecto a su puesto, dado que la situación del equipo es complicada. El Victoria se juega el descenso y, además, le deben meses de salario a los jugadores.

Comunicado oficial del Victoria

A toda la afición, cuerpo técnico, jugadores y público en general:

Quiero expresar mis más sinceras disculpas por lo sucedido en el estadio. Durante el partido, fui objeto de una ofensa por parte de un aficionado, situación que me llevó a reaccionar de una manera que reconozco no fue la correcta.

Publicidad

Publicidad

Asumo completamente mi responsabilidad por haber tomado la decisión de enfrentarme, y lamento profundamente lo ocurrido.

ver también El duro castigo que Edrick Menjívar pide para Motagua tras el caos y pone de ejemplo a Costa Rica: “Le mando condolencias”

También quiero pedir disculpas a todos los aficionados que estuvieron presentes, ya que mi comportamiento no representa los valores que debemos mantener dentro y fuera del campo.

Publicidad

Todos formamos parte de este mismo equipo y compartimos el mismo objetivo. Sigamos remando juntos en la misma dirección, con respeto y compromiso. Reitero mis disculpas a la afición y al público en general.

Publicidad