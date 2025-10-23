“Me voy con bronca”: técnico de Olimpia y el motivo por el que salió molesto tras empatar con Alajuelense

Olimpia empató 1-1 contra la Liga Deportiva Alajuelense en las semifinales de ida de la Copa Centroamericana 2025.

El León no pudo sostener el gol de Marcos Montiel y Anthony Hernández al 87′ igualó todo para los Manudos que tienen que ir a ganar a Honduras o marcar más goles de visitante para avanzar.

Eduardo Espinel salió a conferencia de prensa y dijo tener una bronca por no poder ganar el partido, algo que hubiese tenido la serie más a favor de Olimpia.

¿Qué dijo Eduardo Espinel tras empatar con Alajuelense?

El empate 1-1 ante La Liga: “Me voy con bronca por el empate por la forma en cómo se presentó en el juego, pero tomando en cuenta el rival y el contexto el resultado es muy bueno”.

¿Qué se espera para la vuelta en casa?: “La serie está abierta, somos dos clubes que por su grandeza no salen a especular”.

Lo que viene para Olimpia: “El domingo tenemos un clásico (vs Real España), lo ideal sería tener una semana de preparación pero no es así, antes de pensar en el partido del jueves debemos enfocarnos en el domingo”.

¿Cómo ve el pase a la final?: “Alajuelense tiene una jerarquía tremenda y sé que será muy difícil de enfrentarlo allá (en Honduras)”.

La vuelta de las semifinales se jugará el próximo jueves 30 de septiembre en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Será a las 8:00 de la noche.