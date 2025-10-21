“No es de Marlon Licona”: señalan al verdadero culpable de la derrota de Motagua ante Cartaginés

Motagua, otra vez y como de costumbre, volvió a perder en los últimos minutos. Pasó contra Alajuelense, en el Clásico ante Olimpia y ahora Cartaginés en el repechaje de la Copa Centroamericana 2025.

Marlon Licona estaba siendo figura hasta que llegó Geancarlo Castro y le dio el triunfo a los brumosos. El arquero de los azules se equivocó en una salida y este aprovechó para marcar de cabeza, a pesar de ser uno de los jugadores más pequeños.

ver también “No soporta”: se metió a polémica con Herediano y ahora decide abandonar su club en pleno Apertura 2025

El error de Licona va a tener mucha tela que cortar en Honduras, pero no todos señalan al arquero como el máximo culpable de la derrota, señalan a otro personaje del Ciclón.

Tweet placeholder

¿Quién es el verdadero culpable de la derrota de Motagua ante Cartaginés?

Desde la prensa hondureña comenzaron a salir comentarios en contra de Javier López, a quien hacen responsable de poner al guardameta sabiendo los antencedentes que trae y los constantes errores que comete.

“No, no es culpa de Marlon Licona, es TODA DE ESTE SEÑOR por ponerlo como titular. Una y otra vez clavan al águila al 90+… ¡UNA VERGÜENZA!”, escribe Gustavo Roca, periodista catracho.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Paupérrimo lo de Motagua en Cartago. Una vez más -ya me tienen harto- este equipo recibe gol en los últimos minutos y pierde 1-0 la ida del repechaje. Error de Marlon Licona en el gol y ahora el conjunto azul está obligado a ganar por diferencia de dos si quiere avanzar a Liga de Campeones. Si Cartaginés marca en Tegucigalpa, Motagua deberá ganar por diferencia de tres”, aseguró Julio Cruz, de El Heraldo.

Publicidad

Tweet placeholder