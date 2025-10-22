Es tendencia:
Motagua no lo puede creer: esto dijo Marlon Licona tras su error que costó la derrota ante Cartaginés

Marlon Licona fue muy poco autocrítico con el error que cometió y que provocó la derrota de Motagua ante Cartaginés.

Juan Cruz Russo

Marlon Licona cometió un error que le costó la derrota a Motagua.
Muchas veces fue el héroe, dio paso a títulos importantes para el club, pero en este momento su afición está cansada de sus constantes errores.

Marlon Licona fue el culpable de que Motagua perdiera 1-0 ante Cartaginés en el repechaje de la Copa Centroamericana 2025.

El Azul Profundo depende de su partido en casa para revertir la situación, pero ya no quieren que Licona sea el arquero titular y que ataje Luis Ortíz.

Marlon dio la cara tras su error, pero fue muy poco autocrítico, valoró más el partido del equipo y resumió su fallan en: “el fútbol es juego de errores”.

Motagua arde con lo que dijo Marlo Licona

¿En qué momento crees que se les va el encuentro?: “Se hicieron muy buenas cosas, desde el comienzo tuvimos la iniciativa, jugamos muy bien, pero bueno, el fútbol es juego de errores y toca afinar esos detalles”, dijo a ESPN.

¿Es mejor cerrar en casa?: “Es una de las cosas que se debe aprovechar de este torneo. Somos conscientes de eso, con nuestra gente y haciendo cosas como el partido de hoy, quizá lo pudimos haber definido antes”.

“No es de Marlon Licona”: señalan al verdadero culpable de la derrota de Motagua ante Cartaginés

ver también

“No es de Marlon Licona”: señalan al verdadero culpable de la derrota de Motagua ante Cartaginés

Motagua enfrenta a Cartaginés el próximo martes 28 de octubre, los azules deben hacer respetar su localia, si no quedarán fuera de la Champions Cup de Concacaf 2026.

