Honduras

Olimpia enfrenta dos graves problemas de cara al duelo ante el América y el inicio del Clausura 2026

Eduardo Espinel ya está preparando el duelo ante el América de México, pero los problemas no se hacen esperan para el Olimpia.

Michaell Chirinos durante un juego contra Motagua en la Liga Nacional de Honduras.
Luego de haberse coronado bicampeón del fútbol de Honduras, el Olimpia ya trabaja con miras el inicio del torneo liguero y de los juegos contra el América de México en la Concachampions con sus primeros problemas.

De acuerdo a los últimos reportes, Michaell Chirinos sufre un desgarro femoral posterior y necesitará fisioterapia. Se estima que su baja será de entre 10 a 14 días, ya cercano al juego ante los mexicanos.

A lo anterior se le suma la lesión de Didier Paguada que sufrió una fractura por estrés en el quinto metatarsiano y se someterá a cirugía que lo tendrá un mes y medio fuera de los terrenos de juego.

Didier Paguada durante un encuentro de la Liga Nacional. Foto: Olimpia.

Considerando la relevancia que Espinel le ha dado a los jóvenes, la baja de Paguada es relevante y lo priva de la posibilidad de formar parte del plantel para esos duelos internacionales.

Altas y bajas en Olimpia

El cuadro Melenudo anunció el fichaje de Onán Rodríguez, guardameta procedente del Real España y que también despertó interés en Motagua.

Hasta ahora, es el único fichaje oficializado por el equipo de Eduardo Espinel que también anunció las bajas de Edwin Solano, Andrés Salazar, Dereck Moncada y Marcos Montiel.

