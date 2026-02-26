Es tendencia:
“Ojo con las modas”: Eduardo Espinel lanza advertencia directa a Francis Hernández por el nuevo DT de Honduras

El DT uruguayo aseguró que prefiere no profundizar sobre la elección del nuevo seleccionador, pero lanzó una dura advertencia.

José Rodas

Eduardo Espinel advirtió sobre la elección del nuevo DT de la Selección de Honduras. Foto: X Olimpia.
Eduardo Espinel lanzó una clara advertencia al nuevo director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) Francis Hernández y la elección del nuevo entrenador de La H.

El DT de Olimpia dejó claro que anteriormente intentó aportar en la mejora del fútbol de Honduras, pero nadie le dio bola; por lo que prefiere no opinar, aunque lanzó un fuerte mensaje en defensa de los entrenadores sudamericanos.

“Yo no voy a aspirar a la selección, aspiré bastante el semestre pasado buscando cosas por mejorar y no me dieron bola, me dedico a lo mío y ya no opino más nada. Les voy a decir una cosa, ojo con las modas, las modas no todas sirven para lugar en el que estamos”, comenzó diciendo Espinel en conferencia.

Por otro lado, los últimos reportes señalan que el español Pablo Amo sería el nuevo entrenador de la Selección de Honduras, Espinel advirtió que se debe tener cuidado con las modas.

“Por formación y ser sudamericano y por ser los técnicos más ganadores a nivel de clubes y selecciones, creo en el entrenador sudamericano, los entrenadores sudamericanos son los que más han ganado copas del mundo, ojo con las modas y querer impresionar con pantallas y glamur que no encajan donde estamos”, expuso.

Sobre los futbolistas hondureños

Eduardo Espinel también lamentó que los futbolistas hondureños no se crean lo buenos que son para destacar en el fútbol nacional e internacional. Consideró que están siendo sumisos y conformistas.

“He notado acá que a los jugadores les falta creérsela en el buen sentido, que son buenos, animarse a pensar que son buenos. Veo jugadores sumisos y que por eso necesitan el grito, el aliento, el decirle que pueden, que se animen, pero es parte de la idiosincrasia del hondureño que por ahí se cree menos de lo que es”, lamentó.

Agregó que: “Hay un conformismo del jugador de que como tiene buena renumeración en el momento no piensa que haciendo bien las cosas, puede mejorar. Se conforma con lo que hay, pero hay que tener más hambre, más ganas, entonces tiene todo”.

