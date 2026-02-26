“Vendiendo humo”: estalla la controversia en Olimpia y hacen fuertes señalamientos contra Eduardo Espinel

Recientemente, el entrenador de Platense Raúl Cáceres lamentó que Eduardo Espinel utilice de excusa el plantel o la seguidilla de partidos para justificar la eliminación de Olimpia de la Concachampions.

Ante esas palabras, Cáceres brindó una nueva entrevista en la que sostuvo sus palabras asegurando que Eduardo Espinel “vendió humo” a tal punto que las excusas que usa “dan pena”.

“Me da tristeza escuchar esas declaraciones que son más de excusar que de aceptar una realidad y de aceptar si hubo equivocaciones y superioridades del equipo rival. Sabemos quién es Olimpia y sabemos que no es primera vez que jugaba contra equipos mexicanos. Una persona que está manejando a Olimpia, el club más grande de Centroamérica y que se excuse es una pena”, dijo el estratega hondureño en el programa Sin Anestesia.

Cáceres aseguró que las palabras de Espinel son usadas para eximirse de responsabilidad y no aceptar que el equipo rival pudo ser superior en la llave eliminatoria.

“Vertir una opinión de esas es no aceptar la realidad, yo voy a andar vendiendo humo a los directivos haciendo saber que razones ajenas a mis decisiones y capacidad de plantel. Olimpia no es un equipo ajustado, es con jugadores escogidos, no hay excusa. Por eso me gustaría verlo en un equipo que no tiene recursos”, insistió.

¿No podrá dirigir un equipo grande?

También fue consultado sobre si sus palabras le cierran las puertas para dirigir un club grande o la Selección de Honduras; Cáceres no se escondió y aseguró que prefiere seguir dirigiendo a clubes considerados pequeños.

Al mismo tiempo, lamentó que en La H sean los federativos los que armen las convocatorias y puso de ejemplo el amistoso confirmado ante Perú, pese a que no hay entrenador nombrado.

“Prefiero eso a estar vendiendo humo o a exponerme, no me dejo imponer ningún jugador de ningún directivo. Por eso no soy candidato a un grande o a ninguna selección de Honduras. Aquí los federativos arman los planteles y prueba de ello es que no hay técnico de la selección y hay un partido programado y ojalá no esté la lista de jugadores también. Si eso hace que no dirija un equipo grande, bienvenido sea”, dijo.