Robo en Concacaf: Honduras consigue el fichaje que Costa Rica quería para volver a jugar un Mundial

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) se ha adelantado a Costa Rica y en los próximos días estará anunciado a su nuevo director deportivo, esto de cara al Mundial 2030.

Ambas selecciones buscaban una figura de estas para que tome decisiones deportivas y José Ernesto Mejía, secretario de la FFH, confirmó que la decisión está tomada.

Honduras se adelantó a Costa Rica ¿Quién es Francis Hernández?

La persona elegida se trata de un español quien se ha venido desempeñando en los últimos seis años como director y coordinador de las selecciones formativas masculinas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En su palmarés tiene una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ha trabajado con jugadores como Lamine Yamal, quien fue buscado por Marruecos y al que convenció de jugar con España.

En Costa Rica tienen que buscar otra opción de director deportivo

El periodista de Costa Rica, Daniel Jiménez, confirmó el robo de Honduras ante los ojos de Concacaf con Francis Hernández.

Ahora la Fedefútbol deberá votar entre tres nombra para director deportivo y los nombres son: Ronald González (Costa Rica), Ángel Catalina (España) y Hermes Desio (Argentina).

La función que va a cumplir Francis Hernández como D.D en Honduras son:

“Discutir una convocatoria con un técnico y pueda preguntar por qué pone a un jugador o por qué pone a otro, normalmente los directivos no hacen eso. Esa persona tiene que tener un perfil altísimo para que un técnico lo vea como igual o superior. Creemos que ya tenemos bastante avanzado y con toda seguridad haremos el anuncio en esta semana”, dijo Jorge Ernesto Mejía.

