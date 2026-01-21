Ya es oficial: Roger Espinoza tiene nuevo trabajo en Estados Unidos y así lo presentaron

La nueva temporada de la MLS comienza en febrero de 2026 y las fichas comienza a moverse en el Sporting Kansas City, equipo que ya anunció su nuevo cuerpo técnico del que forma parte Roger Espinoza.

El mundialista con la selección de Honduras seguirá sumando experiencia en su carrera, ahora desde los banquillos en los que aportará su visión como mediocentro.

El club estadounidense oficializó que Roger Espinoza es el nuevo asistente técnico del entrenador Raphael Wicky, liderando un grupo que contará con seis personas en total en su staff.

Además de Roger Espinoza, se unen Edu Rubio, Dominic Kinnear, Ash Wallace y Darrin MacLeod, este último ascendido como preparador de porteros.

Para Wicky será su primera temporada como entrenador principal del Sporting Kansas City, mientras tanto está a la espera de obtener su vida P1.

El entrenador cuenta con experiencia en juveniles y también a nivel profesional; cuenta con pasado en Estados Unidos y Europa como el Young Boys de Suiza y el Basel.

La carrera de Espinoza en la MLS

Cabe recordar que, este será el segundo año como entrenador asistente del primer equipo tras retirarse como ícono del Sporting Kansas City, donde tuvo una brillante carrera.

Durante su paso como jugador, estuvo 14 temporadas con el Kansas City de 2008 a 2012 y de 2015 a 2023; ayudando al Sporting conseguir tres títulos de la Copa Abierta de Estados Unidos.

Además, tuvo 10 participaciones en los Playoffs de la Copa MLS, lo que le permite ser uno de los centrocampistas más destacados de la MLS.

Espinoza también jugó dos años en el Wigan Athletic de la Premier League y la Championship; con ese club ganó la FC Cup 1-0 derrotando al Manchester City en 2013.