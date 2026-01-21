Es tendencia:
“Cerca de volver”: salió campeón con Alajuelense, fue figura del Machillo Ramírez y se confirma la noticia de su regreso

El Machillo Ramírez y todos en Alajuelense sonríen luego de recibir una noticia sobre uno de sus jugadores.

Por Marcial Martínez

Una pieza clave del Machillo Ramírez asoma su regreso
La posibilidad de un regreso comienza a tomar fuerza alrededor de un nombre que dejó huella en Liga Deportiva Alajuelense.

Campeón con los rojinegros y pieza clave bajo el mando del Machillo Ramírez, el futbolista vuelve a colocarse en el radar para esta temporada.

La noticia que alegra a todos en Alajuelense

A través de sus redes sociales, el fisioterapeuta de Liga Deportiva Alajuelense, Roberto Vega, compartió una imagen de los trabajos de entrenamiento que realiza Rashir Parkins, acompañándola con el mensaje “cada vez más cerca de volver”, una publicación que rápidamente generó ilusión entre la afición rojinegra.

Rashir Parkins en sus redes sociales con un mensaje del fisioterapeuta de Alajuelense

Rashir Parkins fue una pieza importante en el histórico título 31 de Liga Deportiva Alajuelense, pero poco después debió afrontar un duro golpe fuera de la cancha.

Rashir Parkins sigue en su recuperación

Tras la final ganada ante Saprissa, el propio jugador confirmó que arrastraba desde hacía casi dos meses una rotura de menisco en la rodilla, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano.

Con el paso de las semanas, la recuperación avanza de forma positiva y ya se le puede ver nuevamente trabajando en cancha bajo la supervisión del cuerpo médico.

