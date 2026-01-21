“Nuevo jugador de Comunicaciones”: Fantasma Figueroa celebra el fichaje del 9 que tanto necesitaba y nadie vio venir

Comunicaciones trae buenas noticias para su afición a horas de debutar contra Achuapa en el Torneo Clausura 2026. Si bien todavía no ha sido confirmado de manera oficial, la directiva se movió en silencio y cerró este mismo miércoles el tercer y último fichaje que había pedido Marco Antonio Figueroa.

En su llegada a la institución, el “Fantasma” mencionó que los tenía apalabrados. El primero en llegar fue el ariete mexicano Gael Sandoval, procedente de Alianza FC (El Salvador). Luego se dio la contratación del panameño Janpol Morales, figura de CD Macará (Ecuador). Y el tercer refuerzo proviene del fútbol colombiano.

¿Quién es el 9 extranjero que fichó Comunicaciones?

Según dio a conocer en exclusiva el periodista Byron Oliva, “el nuevo jugador de Comunicaciones es el colombiano Omar Duarte”. Se trata de un centrodelantero zurdo de 30 años y 1,80 metros que viene de jugar en el club que lo formó: Atlético Huila de la Segunda División de Colombia.

“El detalle interesante, y el más importante diría yo, es que lo conoce el ‘Fantasma’ Figueroa. Ha apostado por él para ser el 9″, añadió Oliva. Y se le exigirá rendimiento casi inmediato en este difícil campeonato en el que los Cremas necesitan despegar pronto para alejarse del último lugar de la tabla acumulada, donde yacen con 20 puntos, y evitar el descenso.

Duarte llegaría a suelo guatemalteco este jueves, con el torneo ya empezado, para ser presentado oficialmente ese mismo día o el viernes. Respecto a su actualidad futbolística, viene de anotar 13 goles este semestre en 39 apariciones con Atlético Huila, llegando hasta el cuadrangular de semifinales de la Primera B.