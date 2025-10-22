De la miseria a Tiktoker y con ganas de comprar histórico club de Honduras en crisis: quién es Supremo y de cuánto es su fortuna

El Club Deportivo Victoria vive una terrible crisis económica que golpea a sus jugadores en pleno Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto de La Ceiba acumula tres meses sin pagarle salario a su plantilla.

Peor aún cuando el presidente del equipo, Javier Cruz tomó la decisión de renunciar a su cargo y presentó su carta de dimisión, dejando en el limbo a todos.

ver también “No soporta”: se metió a polémica con Herediano y ahora decide abandonar su club en pleno Apertura 2025

“Hace 25 días fue la última vez que hablé con el presidente (Javier Cruz) y ahora no me contesta; recién me entero por terceras personas que renunció hace como ocho días. El equipo está sin rumbo en la parte administrativa”, dijo Jhon Jairo López en una reciente entrevista.

Tres jugadores se han marchado del club de La Ceiba: “Se nos han ido varios jugadores: Walter el Colocho Martínez ya se fue; Wisdom Quayé ya se fue; Yair Delgadillo (mexicano) se va pasado mañana; Luis Franco (mexicano) está por irse este sábado; el portero colombiano Humberto Acevedo”.

Grupo Opsa ha revelado que hay una oferta que el club cambie de dueños y que se mude de ciudad, lo que supondría un peor golpe para el histórico Victoria.

“Hay una oferta sobre la mesa. Se están tomando en consideración las opciones que hay. No sabemos si esta oferta implica el traslado del club a otra ciudad o a otra parte del país. Preferiblemente, lo ideal es que el equipo se mantenga en la ciudad de La Ceiba”.

Publicidad

Publicidad

Y agregó la fuente: “Hay una oferta real, hay una segunda del extranjero, pero estamos en proceso de obtener más información. El extranjero quiere tener representación en esta zona o en este país. Ya se han dado negociaciones anteriormente, pero todo depende de las conversaciones o del cruce de información que se pueda dar entre una institución y otra”.

ver también Las 3 bajas sensibles que tendrá Reinaldo Rueda para jugarse el pase al Mundial 2026 ante Nicaragua y Costa Rica ¿Honduras los extrañará?

Ante todo esto, uno de los Tiktokers más famoso de Honduras, Supremo (Lester Alberto Cardona Meza), junto a otro colaborador, La More (Saúl Fox), han dejado un mensaje que ilusiona a todo el Victoria.

Publicidad

Publicidad

¿Quiénes son Supremo y La More, los dos famosos Tiktokers que quieren comprar al Victoria?

“Estamos pensando junto a Supremo comprar el Club Deportivo Victoria de La Ceiba y levantarlo. ¿Ustedes creen que sea buena inversión?”, fue el mensaje que dejaron en redes sociales.

Publicidad

Algo que vendría a cambiar por completo al fútbol de Honduras, ya que ellos han organizado partidos entre influencers y le ha ido muy bien.

Victoria debe alrededor de cuatro millones de lempiras en salarios y esa es la primera tarea que deben asumir los nuevos dirigentes.

Publicidad

Publicidad

“Yo vengo de una familia llena de miseria, un par de zapatos me duraba seis años. Para poder alimentarme, mi mamá tenía que… la ropa que ella tenía, mi mamá tenía que salir a venderla”, contó hace unos meses en una entrevista con Rely Maradiaga. También recuerdó cómo uno de sus trabajos fue trabajar en un restaurante.

Publicidad

¿De cuánto es la fortuna de Supremo, según la IA?

La fortuna exacta de Supremo no está pública, pero hay información sobre sus ingresos. En 2025, reportó ganancias totales de $60,828 en su cuenta bancaria hasta agosto, con un total de $45,200 en los últimos seis meses. Además, ha revelado que en un solo día en Colombia ganó $36,000 (la mitad se queda en TikTok) y que su cuota mensual de su casa es de aproximadamente $4,000, la cual cubre en los primeros 5 días del mes.

Publicidad

-Ingresos mensuales: Supremo estima sus ingresos mensuales en aproximadamente $4,000 en Facebook.

ver también En el momento más difícil de Motagua: a Javier López le preguntaron si le gustaría dirigir en Costa Rica y su respuesta fue contundente

-Ingreso de un solo día: En una noche de batalla en TikTok en Colombia, ganó $36,000, aunque la plataforma se queda con la mitad.

Publicidad

-Finanzas personales: A pesar de las altas ganancias, su cuota mensual de la casa es de alrededor de $4,000, la cual cubre en los primeros cinco días de cada mes.

¿De cuánto es la fortuna de La More, según la IA?

No hay información pública disponible sobre la fortuna de la influencer “La More” (Sashua Moreira) en el sentido de un cálculo oficial de su patrimonio neto. Sin embargo, se estima que sus ingresos mensuales a través de redes sociales y negocios como La More Tours y La Marca podrían ser considerables.

Publicidad

Publicidad

-Estimación de ingresos mensuales: Se calcula que podría generar alrededor de $14,000 dólares al mes, combinando ingresos de plataformas como Facebook y colaboraciones con empresas, según un video de YouTube de enero de 2024.

Publicidad

-Ingresos adicionales: A estos ingresos se suman los de sus propias empresas, como La More Tours y su marca, aunque no se especifica el monto exacto que provienen de estas fuentes.

Publicidad

-Dificultad para calcular el patrimonio: Es importante recordar que estas son estimaciones de ingresos y no representan una evaluación completa de su patrimonio neto, que incluiría activos y pasivos.