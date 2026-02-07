Quién es Jaylinn Hawkins, el jugador de los Patriots que lleva la bandera de Panamá en el Super Bowl LX

El Super Bowl LX no sólo paraliza a la NFL: también abre una ventana especial para Centroamérica. En el plantel de New England Patriots habrá un nombre que conectará directamente con la región: Jaylinn Hawkins, safety con raíces panameñas, que llegó al partido más importante de la temporada con una historia marcada por la familia, la identidad y el trabajo silencioso para ganarse un lugar en la liga.

Hawkins no es una figura “mediática” como un quarterback, pero sí es uno de esos jugadores que sostienen a un equipo campeón: orden, lectura, tackles seguros y jugadas grandes cuando más se necesitan. Y en una final como esta, cada detalle cuenta.

La historia de Jaylinn Hawkins: de la universidad a ganarse un lugar en la NFL

Jaylinn Hawkins nació el 25 de agosto de 1997 California y su camino al profesionalismo se construyó paso a paso, sin atajos. En el fútbol universitario jugó para California (Cal) y desde ahí dio el salto al sueño de la NFL.

En 2020 fue seleccionado en el Draft y comenzó una carrera típica de los jugadores que “se hacen” en la liga: adaptarse a distintos sistemas, sumar valor en equipos especiales y crecer hasta convertirse en una opción confiable en la defensiva.

Esa constancia —más que un golpe de suerte— es lo que lo termina llevando al gran escenario: estar listo cuando llega la oportunidad.

Jaylinn Hawkins juega de safety en los Patriots. (Instagram)

Raíces panameñas: la abuela que le inculcó las costumbres y el vínculo familiar

Detrás del jugador hay una historia familiar que Hawkins no esconde: su identidad está profundamente conectada con Panamá. En distintos relatos sobre su vida, el foco aparece siempre en la misma figura: su abuela, quien fue clave para mantener vivas las costumbres panameñas en casa.

Hawkins ha contado que creció “con Panamá” en lo cotidiano: desde la manera de vivir la familia hasta algo tan simple como la comida. En ese recuerdo aparecen platos típicos que se repiten en muchas casas panameñas —arroz, pollo, pescado, plátanos— como parte de una crianza que le dejó una marca clara: orgullo por sus raíces.

Además, el propio jugador ha remarcado en más de una ocasión que tiene familia en Panamá y que ese vínculo no es solo sentimental: es algo que lo acompaña y lo motiva. Incluso, en el entorno del equipo se habló de su interés por devolver algo a esa conexión, con la idea de impulsar actividades vinculadas al fútbol americano y la comunidad.

Cómo llegó al Super Bowl LX: su salto con Patriots y la temporada que lo consolidó

El gran punto de crecimiento reciente de Hawkins se dio con su llegada a New England Patriots, donde encontró continuidad y un rol más claro dentro del sistema defensivo.

En la temporada más reciente, se consolidó con producción y presencia:

17 partidos jugados

71 tacleadas

4 intercepciones

Ese tipo de números no aparecen por casualidad en una defensiva que compite por el título: hablan de un jugador que está siempre cerca de la jugada, que entiende el plan y que responde cuando le toca.

Qué hace Hawkins en Patriots: su rol en la defensiva y por qué puede ser clave

En una final, el trabajo del safety suele decidir momentos: cubrir profundo, cerrar ventanas, ayudar contra la carrera y, sobre todo, evitar errores grandes.

Hawkins aporta justamente eso:

Lectura y anticipación en zona media

en zona media Tackle y presencia física cuando el rival corre

y presencia física cuando el rival corre Capacidad para generar pérdidas (intercepciones)

(intercepciones) Y una característica que los entrenadores valoran mucho: disciplina táctica

En un partido tan cerrado como suele ser el Super Bowl, un safety que sabe estar en el lugar correcto puede terminar siendo noticia con una sola jugada.

Un orgullo para Panamá y Centroamérica en el escenario más grande

Más allá del resultado, la historia de Jaylinn Hawkins ya tiene un peso propio para la región: Centroamérica tendrá representación emocional en el evento más grande del fútbol americano.

Porque no se trata solo de llegar a la NFL: se trata de sostenerse, crecer, ganar un rol… y terminar jugando un Super Bowl con la bandera familiar presente, desde la crianza hasta el presente.

