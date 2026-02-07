Es tendencia:
Saprissa lo confirma: Ariel Rodríguez da el gran salto en Tibás y así fue anunciado oficialmente

Ariel Rodríguez marcó un doblete en la goleada de Saprissa contra Carmelita en el Torneo de Copa.

Ariel Rodríguez fue una de las grandes figuras en el regreso de Hernán Medford al banco del Deportivo Saprissa. El delantero morado convirtió el segundo y el quinto tanto en la goleada por 6-0 del Monstruo frente a Carmelita en el duelo de ida del Torneo de Copa.

Estos dos goles le permitieron al 14 de Saprissa entrar en puesto histórico para la institución morada. El delantero llegó a las 141 anotaciones con la camiseta del Monstruo y superó a una leyenda como Edgar Marín.

De esta manera, Ariel Rodríguez se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia de Saprissa contando campeonatos nacionales e internacionales. Así, el de San José tan sólo tiene un futbolista por delante al cual superar en la tabla histórica.

Ariel Rodríguez está a 23 goles del máximo goleador de la historia de Saprissa

Evaristo Coronado continúa siendo el máximo goleador de Saprissa. El histórico ariete marcó 164 con el Monstruo, según indicó el estadígrafo y periodista Gerardo Coto Cover.

Gigante, Samurai“, escribió Saprissa para comunicar oficialmente el logro de Ariel Rodríguez, quien tiene todavía un largo recorrido para acercarse a Coronado en lo que resta de la temporada.

Ariel Rodríguez tiene contrato con Saprissa hasta junio de 2026. Aún en Tibás no hay rumores sobre una renovación ni tampoco de una salida. Todo quedará por verse cuando se acerque el final de la temporada 2025-2026.

