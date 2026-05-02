No solo Jeaustin Campos regresa: la noticia que tanto estaba esperando ya fue confirmada en Honduras

Excelentes noticias para la afición aurinegra. El Real España ha confirmado que su joven estrella, Nixon Cruz, ha sido habilitado oficialmente para jugar el inicio de la Triangular de liguilla, luego de que el equipo lograra apelar con éxito su castigo.

Nixon Cruz, quien se ha consolidado como el mejor jugador joven del torneo bajo el mando de Jeaustin Campos, recibió originalmente una suspensión de dos partidos. El motivo de la sanción fue una expulsión por conducta antideportiva en la victoria 3-2 de Real España sobre Olimpia, lo que obligaba al futbolista a ver los juegos desde la grada.

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La directiva de La Máquina apeló en base al reglamento disciplinario que permite a los jugadores revisar su situación una vez que han cumplido el 50% de la sanción.

Como Cruz ya cumplió el primero de los dos partidos de suspensión, el Real España presentó la solicitud ante la Comisión de Disciplina para que se le perdonara el resto del castigo. La respuesta fue positiva.

Con esta resolución, el técnico del Real España recupera a su pieza más desequilibrante en el mediocampo. Cruz llegará con descanso y motivado para liderar al equipo en la fase decisiva del torneo, donde buscarán el camino hacia el título en esta emocionante Triangular.

Campos también regresa, ya que recibió una excelente noticia en Honduras: ha cumplido su castigo y podrá volver al banquillo.

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El técnico costarricense había sido sancionado con cuatro partidos por la Comisión de Disciplina, luego de lanzar duras críticas contra el arbitraje y el uso del VAR, sugiriendo incluso que el campeonato ya estaba “señalado” para un equipo específico. Tras ausentarse en los duelos contra UPNFM, Platense, Olimpia y Victoria, La Máquina recupera a su guía en el campo.

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Real España inicia la fase final en busca de la Copa 13 este domingo cuando visite a Marathón a las 3:30 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

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