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Jeaustin Campos no tiene paz en Honduras: el brutal castigo que sufre tras confirmar que se queda en Real España

Jeaustin Campos recibió una fuerte sentencia tras su polémico show contra los árbitros en Honduras y este día oficializaron su castigo.

José Rodas

Por José Rodas

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Jeaustin Campos tendrá que cumplir un duro castigo tras sus palabras contra el arbitraje. Foto: X Real España.
Jeaustin Campos tendrá que cumplir un duro castigo tras sus palabras contra el arbitraje. Foto: X Real España.

La novela del show de Jeaustin Camposcontra los árbitros en Honduras sigue sin terminar. Este día la Comisión de Disciplina confirmó el brutal castigo que tendrá que cumplir tras confirmar que continuará al frente de Real España.

Los reportes informes que el DT fue castigado con cuatro partidos y no podrá ingresar a los estadios. Es decir, que Campos regresará al banquillo con el club aurinegro hasta la fase eliminatoria.

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Cabe señalar que, Real España enfrenta en la jornada 18 a los Lobos de la UPNFM, descansa en la 19 y los últimos tres encuentros son Platense, Olimpia y Victoria.

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Los otros castigos

El jugador Afronit Tatum fue castigado con tres partidos tras ser expulsado y asegurar que el juego “estaba arreglado” por instrucciones de la Liga Nacional.

A eso se le suma el castigo a Roberto Sorto, quien no podrá estar en los siguientes dos partidos de “La Máquina”, club líder del Clausura 2026.

Datos claves

  • Jeaustin Campos definió seguir en Real España
  • El entrenador no podrá dirigir hasta la fase eliminatoria del Clausura 2026
  • Afronit Tatum regresará para el cierre de las jornadas regulares
  • Roberto Sorto estará disponible para enfrentar a Olimpia
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