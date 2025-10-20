Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Acá está la prueba: apareció el video de Lionel Messi que sorprende a toda Honduras

Lionel Messi ha vuelto a ser relacionado con Honduras y esto fue lo que pasó con el astro argentino.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Lionel Messi volvió a ser relacionado con Honduras.
Lionel Messi volvió a ser relacionado con Honduras.

Lionel Messi es una de las grandes figuras que ha visto el fútbol a lo largo de su historia, para muchos el argentino es el mejor de todos los tiempos.

A sus 38 años sigue brillando con la camisa del Inter Miami y el pasado fin de semana quedó como la Bota de Oro de la temporada tras marcar 29 goles en la temporada regular.

DT del Levante da su veredicto sobre Kervin Arriaga en la Liga Española y envía claro mensaje a Reinaldo Rueda camino al Mundial 2026

ver también

DT del Levante da su veredicto sobre Kervin Arriaga en la Liga Española y envía claro mensaje a Reinaldo Rueda camino al Mundial 2026

Su último encuentro fue ante el Nashville SC del hondureño Andy Najar, Leo marcó un tremendo hattrick para la remontada. El ex Olimpia vio como el argentino se destapó para darle la victoria a su equipo 5-2.

Tras todo lo que dejó el cotejo, salió a la luz un video que tiene sorprendida a toda Honduras, un país que se ha relacionado con Messi en el último.

¿Qué video es el que todos hablan en Honduras de Messi?

Pues acontenció que durante el partido, Lionel Messi tuvo una conversación con Andy Najar, así fue captado por un aficionado que estaba en el estadio.

La charla fue amena entre ambos y seguramente con el pasar del tiempo Najar revelará lo que se dijo con el astro argentino de 38 años.

Publicidad

Ya en los Play Off de la MLS, acontence que Leo Messi volverá a verse las caras con el Nashville en la primera ronda que se disputará en una serie al mejor de tres partidos.

Concacaf resalta a Honduras: el logro que ni Keylor Navas ha podido conseguir en las Eliminatorias

ver también

Concacaf resalta a Honduras: el logro que ni Keylor Navas ha podido conseguir en las Eliminatorias

Todo arranca el viernes 24 de octubre y el otro partido será el 01 de noviembre, por lo que si la serie termina igualaba habrá un tercero.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Ya es oficial: el Inter Miami de Messi toma importante decisión con David Ruiz
Honduras

Ya es oficial: el Inter Miami de Messi toma importante decisión con David Ruiz

A la par de Messi: el otro hondureño que firmó contrato con el Inter Miami
Honduras

A la par de Messi: el otro hondureño que firmó contrato con el Inter Miami

El prestigioso premio al que Andy Najar es candidato en la MLS y el fuerte aviso que envía al Inter Miami de Lionel Messi
Honduras

El prestigioso premio al que Andy Najar es candidato en la MLS y el fuerte aviso que envía al Inter Miami de Lionel Messi

FIFA dio luz verde: se confirma la noticia que tiene en vilo a todo El Salvador
El Salvador

FIFA dio luz verde: se confirma la noticia que tiene en vilo a todo El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo