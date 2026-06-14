Le marcó a Túnez: por qué Yasin Ayari pidió perdón en el gol que hizo para Suecia en el Mundial 2026

Ayari puso el primero para Suecia, pero no quiso gritarlo por un motivo especial que lo vincula a Túnez.

Yasin Ayari marcó el primer gol del partido entre Suecia y Túnez en su debut en el Mundial 2026. En el juego correspondiente al Grupo F, el mediocampista del Brighton puso el 1-0 con un gran derechazo desde afuera del área.

En una jugada que tuvo varios rebotes y con el arquero tunecino Abdelmouhib Chamakh vencido lejos de la portería, apareció Ayari en carrera para darle la ventaja a los suecos. Ocho años después, Suecia vuelve a festejar un gol, pero el autor del tanto no lo hizo.

Y es que Ayari reaccionó rápidamente con un pedido de disculpas hacia las cámaras. Detrás de este gesto, hay una historia que lo vincula a sus raíces. Si bien nació en Solna, Suecia, en el año 2003, el futbolista tiene una fuerte relación con Túnez.

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Por respeto al país de nacimiento de su padre, Ayari pidió perdón y no festejó el tanto que le da el triunfo parcial al seleccionado europeo. Otra parte de su familia también tiene raíces marroquíes. Comparte nacionalidad con su hermano, quien nació en Solna en el año 2005.

La última vez que Suecia anotó en un Mundial

Tras no participar en Qatar 2022, la última vez que Suecia pudo marcar fue el pasado 3 de julio de 2018 cuando derrotó a Suiza por 1-0, gracias a Emil Forsberg por los octavos de final. En los cuartos, quedó eliminada ante Inglaterra por 2-0.

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Una historia increíble del fútbol. Un país que tuvo que esperar ocho años para gritar un gol no fue festejado por su propio autor.