“No estamos de acuerdo”: Eduardo Espinel deja al descubierto malestar con directiva de Olimpia y lanza crudo mensaje

Durante las últimas semanas, Eduardo Espinelha expresado en reiteradas ocasiones su malestar por la alta saturación del calendario del Clausura 2026, que en su consideración ha impactado directamente en Olimpia.

El DT uruguayo también recordó que su equipo también ha sido perjudicado por el alto número de convocados a la Selección de Honduras tanto absoluta, en la que tiene seis, como cuatro que se unieron a la Sub-20.

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A lo anterior, Espinel añadió que también está en contra del amistoso que disputará Olimpia ante Motagua el próximo 29 de marzo en New Orleans en Estados Unidos.

Para el estratega uruguayo, en el fútbol de Honduras se siguen cometiendo los mismos errores que provocaron el fracaso de la selección en la recién pasada eliminatoria.

El director técnico no dejó pasar la oportunidad para dejar caer un mensaje a José Francisco Molina y consideró que una de las mejores maneras es trabajar en el cambio generacional.

Las palabras de Eduardo Espinel

Lo que han sufrido por las convocatorias

“Nosotros hemos sufrido mucho con el tema de la Selección. Más allá que apoyamos el proyecto y que siempre estamos a la orden para que a la Selección le vaya bien, pero nuestro trabajo depende de Olimpia y la verdad que hemos sido bastante perjudicados por la cantidad de jugadores que nos faltan a la hora de jugar la Selección. También hemos tenido que tener ahí mucha cintura. Hoy tenemos seis jugadores en la Absoluta y cuatro en la Sub-20, hoy nos están faltando 10 jugadores y súmenle dos jugadores que están lesionados. Hoy tenemos 13 jugadores para entrenar esta semana. 14, 15 vamos a tener.

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Sobre los amistosos en Estados Unidos

No es excusa, vuelvo a repetir, pero es realidad. En una semana, que creo que es la segunda semana larga que tenemos, no hemos tenido más semanas largas, tenemos un partido en Estados Unidos, que nosotros sabemos, no estamos de acuerdo, le hemos hecho saber a los dirigentes porque nos perjudica la preparación, pero también entendemos que es una obligación del club, donde va metido un rédito económico y todo lo que eso manifiesta. Nosotros somos empleados del club y vamos a ir a hacer el mejor trabajo en este partido amistoso, pero que no concuerda con lo que realmente es el objetivo final de este equipo, que es salir campeón.

“Nos perjudica muchísimo. En una semana que es de bajar las cargas, de sacar un poco de estrés, de trabajar más en lo táctico, que prácticamente no lo hemos trabajado porque lo único que hacemos es regenerativo cada tres días y recuperar jugadores, no lo podemos hacer, pero bueno, más de lo mismo siempre tratando de que esta experiencia no vuelva a suceder en el futuro, ojalá que se pueda acomodar.

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Los errores que se cometen en Honduras

Estamos cometiendo los mismos errores que nos llevó a todos a ese fracaso. Las señales las tiene que dar la gente encargada de eso, en planificar de otra manera, no podemos estar compitiendo cada tres días. La crítica para nosotros, los jugadores y entrenadores, está bien de por qué no hay buenos partidos y claro, nosotros somos los responsables, pero es imposible que hayan buenos partidos porque no se puede sostener durante 90 minutos un ritmo, que a lo mejor es lo que queremos ver todos, porque no hay preparación y es algo real, vuelvo a repetir, no es excusa.

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Seguimos cometiendo errores y mientras se sigan cometiendo seguro la desazón de la gente, y me incluyo. No vemos síntomas de mejoría, apretar el calendario, se dice que no se puede jugar porque se dice que se tiene que terminar en una fecha el campeonato local porque empieza el Mundial, donde hay un par de ligas sudamericanas que yo sé que van a jugar durante el Mundial.

El mensaje a José Francisco Molina

Yo lo que le puedo decir de la experiencia que he tenido acá, si hay que cambiar la generación, que yo no sé si tampoco hay que borrar todo, yo creo que hay jugadores muy vigentes todavía de los que vienen jugando en la Selección, pero una de las maneras para ir cambiando paulatinamente las generaciones es ir trabajando con los jóvenes.

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