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La inesperada decisión de José Francisco Molina con Edrick Menjívar en su regreso a la Selección de Honduras

La Selección de Honduras prepara su juego amistoso ante Perú y José Francisco Molina ya muestra sus nuevas disposiciones.

José Rodas

Por José Rodas

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Edrick Menjívar durante un entrenamiento con la Selección de Honduras. Foto: La Prensa.
Edrick Menjívar durante un entrenamiento con la Selección de Honduras. Foto: La Prensa.

La Selección de Honduras encaró este martes su segundo entrenamiento en Segovia, España de la mano de José Francisco Molina con miras al encuentro amistoso ante Perú el 31 de marzo.

Para ello, ya se comienzan a ver las primeras determinaciones del cuerpo técnico de Molina y, en este caso, los arqueros ya comenzaron a vivirlas con Fran Martínez, preparador de arqueros.

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Martínez está implementando el uso de gafas especiales durante los entrenamientos: Edrick Menjívar y Alex Güity ya los vivieron; mientras el portero Luis Ortíz trabajó por separado.

Estas gafas funcionan con parpadeos intermitentes que obligan a los arqueros a concentrarse únicamente en el balón y así anticipar los movimientos de forma anticipada.

Así fue captado Edrick Menjívar en la segunda sesión de entrenamiento en Honduras. Foto: Diario Diez.

Así fue captado Edrick Menjívar en la segunda sesión de entrenamiento en Honduras. Foto: Diario Diez.

Con esa herramienta, el preparador de arqueros pretende potenciar la velocidad de reacción y la coordinación de los guardametas durante los partidos.

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El entrenamiento de La H dio inicio a las cuatro de la mañana, hora de Honduras, once de la mañana en España y reportes precisan que a la concentración ya se unió el jugador Joseph Rosales.

Edrick Menjívar utilizando gafas durante el segundo entrenamiento de la Selección de Honduras. Foto: Diario Diez.

Edrick Menjívar utilizando gafas durante el segundo entrenamiento de la Selección de Honduras. Foto: Diario Diez.

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