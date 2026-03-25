No es decisión técnica: revelan por qué hijo de David Suazo no es convocado con la Selección de Honduras

Luis Suazo, hijo de David Suazo, juega actualmente para la sub-19 del Sporting de Braga de Portugal. El joven de 17 años ya ha tenido presencia en las inferiores de Honduras, pero para esta fecha FIFA no apareció en ningún listado.

El exjugador Nicolás Suazo, tío de Luis Suazo, explicó la verdadera razón por la que su sobrino no fue tomado en cuenta en el inicio de José Francisco Molina con la Selección de Honduras.

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Durante su participación en el programa “Hora Cero”, Nicolás Suazo explicó que “El Rey” David Suazo tiene como prioridad que el joven jugador siga creciendo en el Sporting Braga y así poder debutar en el primer equipo.

Cabe recordar que, Mike Arana (17) y Leandro Padilla (17) sí entraron en la convocatoria para el amistoso ante Perú, razón por la que extrañó la ausencia del hijo de David.

Las palabras de Nicolás Suazo

“Yo he hablado con David y aquí lo que prima ahorita es que en el camino… o sea, Luis estaba en la reserva de la Juventus y se pasó al Sporting Braga. En el Sporting Braga, con 17 años, está entrenando con la sub-19 y a veces hace entreno con el equipo mayor“, indicó Nicolás Suazo.

El tío de la joya hondureña dejó claro que Luis Suazo tiene condiciones para jugar directamente en la mayor deHonduras.

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“Creo que aquí él tiene que primero debutar, o sea, hay que hacerlo crecer. A Honduras lo que le va a servir es que este hombre crezca. Yo digo más en selección mayor que en juveniles, te lo digo”.

Y agregó: “Entonces, yo creo que es mejor que él se afiance en el Sporting Braga, que sea un jugador potencialmente bueno, porque ahorita solo sabemos que hizo una cosa con 17 años en la selección, ha jugado bien, ha crecido, te lo digo, está más grande”.

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Nicolás confesó que su sobrino es más técnico que el mismo David Suazo, cuenta con las características que exige el fútbol europeo, por lo que será una pieza clave en el futuro de la bicolor.

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