Figura de Real España sale a pedir perdón a Jeaustin Campos tras lo sucedido ante Marathón y revela el mal momento que vive personalmente

El Real España cayó (1-0) ante Marathón en un partido lleno de polémica que dejó en entredicho la conducta de los jugadores Anfronit Tatum y Nixon Cruz; ambos expulsados por conducta violenta.

El equipo de Jeaustin Campos tuvo que enfrentar gran parte del encuentro con nueve jugadores, situación que desató el enojo de la afición que exige a su equipo un nuevo título de la Liga Nacional.

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En ese contexto, los futbolistas tuvieron que salir perdón a la afición, cuerpo técnico y jugadores con un comunicado que publicaron a través de las redes sociales.

En el escrito, Anfronit Tatum lamentó el momento que vive a nivel personal y aseguró que se tratan de situaciones de inmadurez, al tiempo que recalcó que se hace responsable de las consecuencias que pueda tener.

Por su parte, Nixon Cruz reconoció que se volvió a equivocar como lo hizo con Olimpia, pero aseguró que en esta ocasión ya aprendió la lección y que lo demostrará dentro del terreno de juego.

El mensaje de Afronit Tatum

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“Es lamentable lo que me está pasando en lo personal y soy autocrítico y acepto mis errores y me hago responsable de las consecuencias que se tomen, me hago responsable de las actitudes inmaduras que he tomado en estos tiempos atrás y ahora porque sucedió en el momento más importante del campeonato y disculpas a todo el conjunto aurinegro y principal a mis compañeros porque sé que no es fácil jugársela con nueve y poner en riesgo el club en instancias finales, me ha tocado defender a un compañero cuando lo expulsan y en estos momentos ellos hicieron todo lo posible para sacar el partido de la mejor manera posible, y me siento muy mal porque sé que esto se pudo haber evitado. Mil disculpas aurinegros”.

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El mensaje de Nixon Cruz

“Sé que cometí errores en los últimos partidos y las expulsiones no tienen justificación. Le pido una disculpa sincera a toda la afición aurinegra que siempre está apoyando, a mis compañeros y a la directiva. Soy consciente de que les fallé y que dejé al equipo en una posición difícil cuando más me necesitaban. Toca agachar la cabeza, trabajar el triple y demostrar en la cancha que aprendí la lección”.