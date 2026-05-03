Yustin Arboleda y dos brasileños en la lista: los naturalizados que ha convocado la Selección de Honduras en su historia

En la historia de la Selección de Honduras son pocos los futbolistas que se han naturalizado y han recibido la oportunidad de vestir la camisa del combinado absoluto. Dinámica que se mantuvo por la idiosincrasia propia del país.

Los antecedentes revelan que son apenas seis los naturalizados que figuran en la lista. Dos brasileños, un argentino, un salvadoreño, un colombiano y uno nacido en Estados Unidos son los que están en el registro.

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Fue en la última etapa de Reinaldo Rueda cuando se dieron más convocatorias de naturalizados a La H; sin embargo, dos de ellos pasaron sin pena ni gloria en ese proceso.

En Fútbol Centroamérica repasamos los seis jugadores naturalizados que fueron convocados por La H en toda su historia.

Los naturalizados en la Selección de Honduras

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José León Najarro

“Chepe” León nació en El Salvador y fue el primer naturalizado en vestir los colores de Honduras. Jugó un partido eliminatorio rumbo al Mundial de Chile 1962 ante Costa Rica que terminó ganando el duelo 5-0.

Marcelo Ferreira

El brasileño exjugador de Platense, Olimpia y otros, fue convocado por Bora Milutinovic para la eliminatoria rumbo al Mundial de 2006.

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Denilson Costa

El brasileño también fue convocado por Bora Milutinovic en 2003. Es recordado por ser uno de los máximos goleadores de la Liga Nacional.

Yustin Arboleda

El colombiano recibió la convocatoria a la Selección de Honduras para el juego ante México en la Liga de Naciones. Posteriormente, Arboleda entraba regularmente en las listas de Reinaldo Rueda. No anotó con la camisa de La H.

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Jonathan Rougier

El argentino entró en la convocatoria de Reinaldo Rueda para el juego de repechaje rumbo a la Copa América 2024 ante Costa Rica. Rougier tuvo un debut agridulce en la derrota 3-1 ante los ticos y hasta fue señalado por un grave error que terminó en gol.

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David Ruiz

Si bien, Ruiz es de padres hondureños, él nació en Estados Unidos, pero la Selección de Honduras se adelantó para convocarlo y debutó en septiembre de 2023 ante Granada.