“Italia, la sede”: la noticia que llega desde Europa y beneficia al proyecto de José Francisco Molina en Honduras

La Selección de Honduras se prepara para su primer encuentro bajo el mando de José Francisco Molina, que será ante Perú el próximo martes 31 de marzo en el estadio Municipal de Butarque, en España.

Esta será la primera prueba para Molina, pero después de este partido podrían llegar más encuentros en Europa, como lo informa el periodista Álvaro de la Rocha.

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El comunicador reveló que desde la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) se está negociando para tener un partido amistoso durante la fecha FIFA de junio.

Honduras volvería a jugar en Europa en junio

La idea detrás de esta decisión es dar rodaje al equipo, y aunque aún no se ha confirmado el rival, se espera que sea un equipo de alto nivel, y no se descarta que esté en la próxima Copa del Mundo 2026.

“La FFH está finalizando negociaciones para realizar un nuevo amistoso en junio. El partido tendrá lugar en Europa, siendo Italia la sede más probable por el momento”, informó.

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De concretarse, José Francisco Molina podrá seguir evaluando a los jugadores con los que contará para su proceso. Su primer partido en una competición oficial será en la Liga de Naciones de la Concacaf.

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