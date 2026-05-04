Repudio total: referente de Alajuelense se pronuncia sobre el caso del preparador físico despedido tras la tragedia en Grecia

El escándalo provocado por el accidente de tránsito en estado de ebriedad que protagonizó Carlos Rojas, ex preparador físico de Liga Deportiva Alajuelense, y que dejó a una niña de 10 años en estado crítico, sigue generando fuertes repercusiones en el club rojinegro.

Luis Marín, referente histórico de la Liga y actual técnico del Inter FA de El Salvador, rompió el silencio para criticar severamente la falta de disciplina que hoy impera en la institución.

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Crisis de valores en Alajuelense

En declaraciones brindadas al diario La Teja, el ex DT de la Liga dejó claro que el grave suceso ocurrido en Grecia es la consecuencia de una pérdida de identidad dentro del club.

“Toda institución tiene valores, reglas, límites y siento que en Alajuelense esas cosas se han dejado a un lado”, sentenció Marín. “Cuando se está en una institución tan grande como lo es Alajuelense, se pertenece a ella dentro o fuera del estadio, y todo lo que se haga fuera de la cancha repercute en la imagen de la institución”, agregó.

El ex preparador físico de la Liga provocó un aparatoso accidente (CR Hoy).

“No tienen noción de lo que significa el escudo”

La indignación del entrenador también responde a que el caso de Rojas no es un hecho aislado en Alajuelense, sino que se suma a un historial reciente de polémicas extradeportivas, como el altercado de Alejandro Bran con la policía y las salidas nocturnas de Kenneth Vargas.

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Luis Marín emitió un crudo diagnóstico sobre el presente de Alajuelense (Diario Extra).

“La gente no tiene noción del lugar que representan, de lo que significa el escudo de este equipo, pero eso debe venir de la cabeza. Establecer reglas, límites, valores, y se necesita a alguien que se encargue de transmitir eso a la gente que está involucrada”, disparó Marín.

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A modo de cierre, concluyó que, si bien nadie es perfecto, cuando se pertenece a una entidad deportiva de esa magnitud “hay deberes que cumplir”, exigiendo mano dura desde la directiva rojinegra.

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Sigue la búsqueda del DT: esto dicen en Alajuelense sobre el reemplazante del Machillo Ramírez

Más allá de este escándalo, hay otro problema futbolístico y central que atraviesa a Alajuelense: el reemplazante del Machillo Ramírez. En las últimas horas surgieron varios nombres pero, al fin de cuentas, todo parece apuntar a que el sucesor podría ser mexicano.

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Esa información cobró relevancia este lunes en boca del periodista de Repretel Erick Gassmann, al tiempo que Jeaustin Campos, José Saturnino Cardozo y hasta Jorge Luis Pinto aparecieron en la danza de nombres.

Al repecto, León Weinstok, Secretario de la Junta Directiva rojinegra, explicó lo siguiente: “Estamos buscando un entrenador que tenga experiencia, que pueda entender la relevancia y el peso que es dirigir un equipo como LDA. Tiene que salir a buscar todos los títulos, desde la Supercopa hasta la Centroamericana y el torneo nacional”.

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Carlos Vela tiene a un nuevo apuntado y sería mexicano. (Gemini)

“Queremos que tenga un buen manejo de grupo, eso es lo que buscamos, alguien que también tenga rodaje en varios equipos”, agregó León antes de concluir la tercera condición innegociable que pretenden: “Que pueda ajustarse al estilo de juego que se busca en la institución, porque hay un estilo armado y una planilla armada en ese sentido”.

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En síntesis

Carlos Rojas fue despedido de Alajuelense tras provocar un grave accidente que dejó a una menor de edad en estado crítico.

Para Luis Marín, la institución ha dejado de lado las reglas y los límites, permitiendo que conductas externas afecten gravemente la imagen de Alajuelense.

El referente señaló que el respeto al escudo “debe venir de la cabeza”.