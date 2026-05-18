Harvey, uno de los futbolistas más elogiados por el DT de Panamá, está listo para volver a jugar luego de una larga inactividad que ponía en duda su presencia en la Copa del Mundo.

La cuenta regresiva se aproxima a su final para el pueblo canalero. El próximo 17 de junio, en exactamente 29 días, la Selección de Panamá se estrenará en su segundo Mundial enfrentando a Ghana por la primera jornada del Grupo L que comparten con Inglaterra y Croacia.

Por eso, la preocupación en torno a la salud de Carlos Harvey venía en aumento. El pivote, que también puede desempeñarse como defensor central, jugó su último partido completo con Minnesota United el pasado 14 de abril, en el triunfo por penales (9-8) sobre Sacramento FC por los dieciseisavos de final de la U.S. Open Cup.

Posteriormente, sufrió un golpe durante un entrenamiento que lo marginó por completo de las convocatorias. En tota, contando el del fin de semana con New England Revolution, se perdió ocho encuentros de manera consecutiva. Pero la situación del futbolista de 26 años estaría a punto de cambiar.

Carlos Harvey llega al Mundial con Panamá

De acuerdo a la información del periodista Arnulfo Barroso, Carlos Harvey volverá a ser parte de la nómina de Minnesota United este sábado 23 de mayo, cuando reciban a Real Salt Lake en el marco de la decimoquinta fecha de la MLS. Por lo que no corre peligro su presencia en el Mundial 2026.

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“Harvey ya recibió el alta médica, ya está bien, ha entrenado. Tiene una semana entrenando bien. No estuvo en la última convocatoria porque el juego era en cancha sintética y, para prevenir algo, el técnico (Cameron Knowles) no lo convocó. Ya para el próximo partido, contra Real Salt Lake, va a estar convocado”, afirmó Barroso en el programa El Desmarque, de COS.

“Él me dice: ‘Estoy físicamente en mi mejor momento’. Está en su peso, está bien, no lo vamos a ver como lo vimos contra Sudáfrica. Thomas Christiansen le ha dado seguimiento a todo esto y quería que él jugara, por eso va a llegar a los amistosos“, concluyó, dejando a las claras cuán importante es Harvey para el seleccionador nacional.

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Su regreso a la Marea Roja se dará en la venidera fecha FIFA, para los fogueos contra Brasil (31 de mayo), República Dominicana (3 de junio) y Bosnia y Herzegovina (6 de mayo) que culminarán la preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Harvey, una pieza clave para Christiansen

Esto dijo Thomas Christiansen sobre Carlos Harvey cuando regresó a la Selección después de estar ausente durante la ventana de octubre de las eliminatorias mundialistas. Sin lugar a dudas, es una pieza clave para el estratega y su presencia en la cita máxima parece estar casi asegurada.

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Datos clave

Carlos Harvey recibió el alta médica y volverá a la convocatoria de Minnesota United este sábado 23 de mayo ante Real Salt Lake.

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A 29 días del debut de Panamá ante Ghana, la recuperación del pivote de 26 años disipa las dudas y prácticamente garantiza su presencia en la Copa del Mundo.

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