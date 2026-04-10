Mario Martínez destruye de forma lapidaria a Jeaustin Campos tras su renuncia en Real España: “Al hondureño no le aguantan”

Real España es una verdadera caldera. Jeaustin Campos decidió dimitir después de la derrota 3-2 contra Choloma en la jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El técnico costarricense no soportó más los errores arbitrales y aseguró que no quería ser parte de un “circo romano”, además de señalar que en Honduras imponen al equipo que va a quedar campeón.

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La noticia cayó como un balde de agua fría para La Máquina, ya que no esperaban su salida. Eso sí, desde la directiva intentarán convencer al estratega de quedarse, pues consideran que fue una decisión tomada en caliente.

La renuncia de Jeaustin Campos generó muchas reacciones dentro del club, y también enojó a una de las leyendas recientes del Real España, Mario Martínez.

El exjugador aurinegro tomó su cuenta personal en redes sociales y atacó al estratega, además de hacer una solicitud a la directiva de Real España para que lo deje ir.

Mario Martínez contra Jeaustin Campos por su renuncia

“Ojalá que la directiva acepte la propuesta de este técnico. Real España necesita un técnico que, primero, sea respetuoso con la liga donde está dirigiendo y no prepotente; segundo, que haga jugar al equipo para ganar campeonatos, no solo partidos y vueltas. Se debe jugar para ganar, no solo para defender… porque el equipo tiene para eso”, escribió Mario Martínez en su Facebook.

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Además, está convencido de que si un entrenador hondureño hubiera tenido las mismas actitudes que Jeaustin Campos, el trato habría sido diferente.

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“A un técnico hondureño no le aguantan ni un partido. Ya estuviera castigado por la liga y fuera del club después de una entrevista como la que dio este técnico ayer. En fin, no se valora al hondureño, lamentablemente”, cerró.

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Real España tomará una decisión sobre el futuro de Jeaustin Campos en las próximas horas. Todo parece indicar que continuará, ya que sostendrán una reunión este viernes.