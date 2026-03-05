Kenay Myrie no está pasando un buen inicio en el FC Copenhague desde que abandonó Costa Rica. El ex Deportivo Saprissa aún no sabe lo que es sumar minutos con el equipo danés. Su último partido oficial fue con la camiseta del Monstruo el pasado 20 de diciembre.

El lateral derecho tico fue convocado apenas para un encuentro por la liga danesa el 21 de febrero. Luego, estuvo ausente en las convocatorias del técnico Jacob Neestrup. Este jueves, en medio de tanta incertidumbre, su agente contó porqué pasa por este momento.

Agente de Kenay Myrie manifiesta porqué no tiene lugar en Dinamarca

En una entrevista con Teletica, su representante Daniel Solís explicó: “Contrataron a un portugués que estaba jugando en Alemania con experiencia. En la buena teoría, el jugador de experiencia es el que empieza y ahí inicia la lucha, con el paso del camino, Kenay iba a tener su oportunidad de debutar, pero se enfermó, le dio influenza“.

El portugués es Aurélio Buta, quien llegó días después de la contratación de Kenay Myrie. En este mismo mercado, Copenhague dejó ir a un lateral con proyección a futuro como Yoram Zague que pertenecía al PSG para no formarlo y luego tener que dejarlo ir.

Otro de los puntos importantes es que el luso Buta llegó en reemplazo del mexicano Rodrigo Huescas, quien sufrió una grave lesión y estará de regreso recién para la próxima temporada. Además, arribó Myrie para ocupar el puesto del futbolista del París.

El agente de Kenay comentó la dificultad de saltar a Europa: “Es importante saber que es un proyecto, es un proceso, saltar de Costa Rica al fútbol europeo a equipos que continuamente juegan Champions, no es de la noche a la mañana va a ser el más titular, hay que adaptarse, trabajar para estar listo cuando venga la oportunidad“.

