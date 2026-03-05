Hondureño da el salto en Europa tras formarse en el FC Barcelona y en Argentina

El talento hondureño está esparcido por diferentes partes del mundo. Cada vez son más los talentos que surgen y que ponen en alerta a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) en la búsqueda de nuevos talentos para el proyecto que encabeza Francis Hernández.

Tal es el caso del hondureño Alex Núñez Ríos que firmó por el Racing Luxemburgo Sub-23 dando un nuevo paso en carrera en el fútbol europeo.

Núñez nacido en 2007 pasó por la academia del FC Barcelona en Arizona y Mendoza United en Argentina; ahora su carrera continuará en esa pequeña nación europea.

El catracho es de perfil zurdo, destaca por buen manejo de balón en el medio campo, además de su disparo de larga y media distancia.

La postura de la FFH

Con este nuevo paso, Núñez entra en el radar de la Selección de Honduras que recién inició un proyecto a largo plazo con el entrenador español José Francisco Molina.

Cabe señalar que, Francis Hernández anunció que un equipo de la FFH viajará en abril a Europa para reunirse con los futbolistas que están en el radar de La H para formar parte del nuevo proyecto.