Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Hondureño da el salto en Europa tras formarse en el FC Barcelona y en Argentina

La aparición de este joven hondureño debe poner en alerta al equipo de scouting que tendrá Francis Contreras en la Selección de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
El joven de 19 años tendrá una nueva oportunidad en Europa tras pasar por la masía. Foto: Instagram Alex Núñez.
El joven de 19 años tendrá una nueva oportunidad en Europa tras pasar por la masía. Foto: Instagram Alex Núñez.

El talento hondureño está esparcido por diferentes partes del mundo. Cada vez son más los talentos que surgen y que ponen en alerta a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) en la búsqueda de nuevos talentos para el proyecto que encabeza Francis Hernández.

Tal es el caso del hondureño Alex Núñez Ríos que firmó por el Racing Luxemburgo Sub-23 dando un nuevo paso en carrera en el fútbol europeo.

Hondureño da el gran salto en su carrera profesional y ficha por el LAFC de Estados Unidos

ver también

Hondureño da el gran salto en su carrera profesional y ficha por el LAFC de Estados Unidos

Núñez nacido en 2007 pasó por la academia del FC Barcelona en Arizona y Mendoza United en Argentina; ahora su carrera continuará en esa pequeña nación europea.

El catracho es de perfil zurdo, destaca por buen manejo de balón en el medio campo, además de su disparo de larga y media distancia.

Tweet placeholder
Confirman noticia que cambia el panorama de Kervin Arriaga en España y José Francisco Molina está atento

ver también

Confirman noticia que cambia el panorama de Kervin Arriaga en España y José Francisco Molina está atento

La postura de la FFH

Con este nuevo paso, Núñez entra en el radar de la Selección de Honduras que recién inició un proyecto a largo plazo con el entrenador español José Francisco Molina.

Publicidad

Cabe señalar que, Francis Hernández anunció que un equipo de la FFH viajará en abril a Europa para reunirse con los futbolistas que están en el radar de La H para formar parte del nuevo proyecto.

    Consulta nuestras últimas novedades en Google News

    Síguenos
    Lee también
    DT destrozó a la UNAFUT y a las horas fue despedido
    Costa Rica

    DT destrozó a la UNAFUT y a las horas fue despedido

    Nicaragua vs. Rep. Dominicana: a qué hora y dónde ver el juego
    Nicaragua

    Nicaragua vs. Rep. Dominicana: a qué hora y dónde ver el juego

    Tena toma una decisión con Darwin Lom tras su triplete
    Guatemala

    Tena toma una decisión con Darwin Lom tras su triplete

    Panamá vs. Cuba: a qué hora y dónde ver el juego
    Panama

    Panamá vs. Cuba: a qué hora y dónde ver el juego

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    +18 jugar con responsabilidadColjuegos
    Better Collective Logo