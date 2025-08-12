Municipal vs. Real España: ¿A qué hora y dónde ver al equipo de Jeaustin Campos? Copa Centroamericana 2025

Real España se juega la vida en la Copa Centroamericana de Concacaf 2025 en Guatemala.

El equipo de Jeaustin Campos visita al Municipal de Eddie Hernández con la tarea de su sumar sus primeros tres puntos y poder soñar con el pase a la siguiente ronda.

¿A qué hora juega Municipal vs. Real España?

Municipal y Real España chocarán este miércoles 13 de agosto, a partir de las 8:00 p.m. de Honduras. El partido será en el Estadio Manuel Felipe Carrera de Guatemala.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Municipal vs. Real España?

Tiene dos opciones para ver este juego de Copa Centroamericana: suscribiéndose al servicio de streaming Disney+, que lo transmitirá en toda la región, o sintonizando ESPN.

¿Cómo llega Municipal?

El equipo que dirige Mario Acevedo viene de emaptar en la Liga de Guatemala 1-1 en el Clásico ante Comunicaciones.

Ya en la Copa Centroamericana suma dos puntos tras dos empates seguidos 1-1 contra Diriagén de Nicaragua y Sporting San Miguelito de Panamá.

¿Cómo llega Real España?

La Máquina por su parte, viene de derrotar 0-3 al Choloma en la Liga Nacional de Honduras y está en los primeros lugares.

En la Copa, descansaron la jornada pasada y solo tienen la dura derrota que sufrieron ante Herediano 4-2 en la fecha 1.

Los de Jeaustin Campos están obligados a ganar, ya que una derrota sería lapidaria para sus aspiraciones de estar en la siguiente ronda.

