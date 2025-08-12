Es tendencia:
Municipal vs. Real España: ¿A qué hora y dónde ver al equipo de Jeaustin Campos? Copa Centroamericana 2025

Municipal vs Real España se medirán en la Copa Centroamericana. Entérese cuándo juegan, a qué hora y cómo ver el partido.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Real España visita a Municipal en Guatemala con la tarea de ganar.
Real España visita a Municipal en Guatemala con la tarea de ganar.

Real España se juega la vida en la Copa Centroamericana de Concacaf 2025 en Guatemala.

El equipo de Jeaustin Campos visita al Municipal de Eddie Hernández con la tarea de su sumar sus primeros tres puntos y poder soñar con el pase a la siguiente ronda.

Jeaustin Campos sorprende a todo Municipal con la decisión que tomó antes de jugarse la vida en Concacaf junto a Real España

¿A qué hora juega Municipal vs. Real España?

Municipal y Real España chocarán este miércoles 13 de agosto, a partir de las 8:00 p.m. de Honduras. El partido será en el Estadio Manuel Felipe Carrera de Guatemala.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Municipal vs. Real España?

Tiene dos opciones para ver este juego de Copa Centroamericana: suscribiéndose al servicio de streaming Disney+, que lo transmitirá en toda la región, o sintonizando ESPN.

¿Cómo llega Municipal?

El equipo que dirige Mario Acevedo viene de emaptar en la Liga de Guatemala 1-1 en el Clásico ante Comunicaciones.

Ya en la Copa Centroamericana suma dos puntos tras dos empates seguidos 1-1 contra Diriagén de Nicaragua y Sporting San Miguelito de Panamá.

¿Cómo llega Real España?

La Máquina por su parte, viene de derrotar 0-3 al Choloma en la Liga Nacional de Honduras y está en los primeros lugares.

En la Copa, descansaron la jornada pasada y solo tienen la dura derrota que sufrieron ante Herediano 4-2 en la fecha 1.

Los de Jeaustin Campos están obligados a ganar, ya que una derrota sería lapidaria para sus aspiraciones de estar en la siguiente ronda.

