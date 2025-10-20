La Selección de Guatemala quedó muy bien parada para la doble fecha de Eliminatorias que tendrá en noviembre. La ilusión de clasificar al Mundial 2026 están por las nubes después de lo que fue la victoria contra El Salvador en el Estadio Cuscatlán.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena se tomaron revancha de lo que fue la derrota en el Cementos Progreso y derrotaron por 1-0 a La Selecta. Gracias a esta actuación, Guatemala depende de sí misma para decir presente por primera vez en una Copa del Mundo.

Por si fuera poco, tras la doble fecha de octubre, la Azul y Blanco recibió un reconocimiento por parte de Concacaf por su mérito deportivo. No ocurrió lo mismo con El Salvador, que perdió también contra Panamá y de local.

Concacaf actualiza el ranking de selecciones: Guatemala sube y El Salvador baja

Concacaf, a través de sus canales oficiales, comunicó la actualización del ranking de selecciones de la Confederación. En la misma, ubicó a Guatemala en el octavo puesto entre todos los países y ratificó al seleccionado chapín en el cuarto lugar de Centroamérica.

El Salvador, por su parte, perdió dos lugares en el ranking de la Concacaf y ya se posiciona como el 15° seleccionado. Además, se alejó aún más de Guatemala en la región de Centroamérica y se mantiene en el quinto lugar. Tiene 1151 puntos contra los 1449 del combinado guatemalteco.

Antes de la nueva actualización, La Selecta, producto de su victoria contra Guatemala en septiembre, había ganado un lugar en el ranking. Ahora, dos derrotas seguidas de local le costaron dos puestos. Para mejorar, deberá obtener dos buenos resultados en noviembre frente a Panamá y Surinam, ambos de visitante.

