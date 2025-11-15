La Liga Deportiva Alajuelense tendrá el próximo 26 de noviembre el primer partido de la final de la Copa Centroamericana. El equipo rojinegro recibirá a Xelajú en el Alejandro Morera Soto y definirá la serie a la semana siguiente en Guatemala como visitante.

Esta situación no se le había presentado a Alajuelense en las dos finales que disputó con Real Estelí en 2023 y 2024. En ambas, los Manudos jugaron el partido de vuelta en el Morera Soto, algo que no pasará en esta edición.

De cara al encuentro al que todavía le restan 11 días, la Concacaf mandó una advertencia a la que deberá prestarle mucha atención la Liga y en especial el Machillo Ramírez, su entrenador.

La advertencia en la que deberá trabajar Machillo Ramírez en Alajuelense

A través de su cuenta de Instagram, la Concacaf compartió todos los goles que marcó Xelajú en la Copa Centroamericana 2025. En total fueron 14 los que hizo el equipo que comanda Amarini Villatoro.

En Guatemala anotó la mayoría de los goles. De los 14, 10 los hizo en territorio chapín. Esto deja en evidencia que se hace muy fuerte de local, pero fuera de la localía no convierte con la misma probabilidad.

Además, uno de los datos más importantes es que tiene varios goleadores dentro de su equipo. El máximo artillero es Pedro Báez con tres, pero luego tiene una lista de tres nombres que anotaron dos en esta competencia: Chucho López, Jorge Aparicio y Romario.

