Concacaf lo sigue de cerca: Washington Ortega recibe un mensaje que no esperaban en Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense espera por la final de la Copa Centroamericana, donde enfrentará a Xelajú. El conjunto manudo buscará el tricampeonato internacional después de haber superado a Olimpia por penales en las semifinales.

Gran parte de este logro es responsabilidad de Washington Ortega. El portero uruguayo contuvo un penal en la tanda y registró varias atajadas a lo largo de los 210 minutos que dejaron a los dirigidos por Machillo Ramírez en partido.

Mientras se prepara para el partido de ida que será en el Alejandro Morera Soto, la Concacaf mandó un mensaje sobre el guardameta que se luce en Alajuelense desde su llegada en enero de este 2025.

ver también “Queremos presentárselo”: Joseph Joseph revela la noticia bomba que marcará el futuro de Alajuelense en Costa Rica

El mensaje de Concacaf que pone a Washington Ortega en la mira

“Washington Ortega fue una muralla ante Olimpia. Una de las figuras de las semifinales“, escribió la cuenta oficial de la Concachampions, competencia que volverá a disputar Alajuelense en 2026.

Tweet placeholder

En el video que compartió, la Concacaf recordó el penal que le tapó a la figura de Olimpia, Jorge Benguché. Además, incluyó dos salvadas que tuvo en el partido de vuelta en tierras catrachas.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega la final de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Xelajú?

El primer encuentro, el de ida, se dará el miércoles 26 de noviembre en Costa Rica en el Alejandro Morera Soto, la casa de Alajuelense. La revancha será en Guatemala. Xelajú hará de local en el Cementos Progreso el miércoles 3 de diciembre.