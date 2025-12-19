Vladimir Quesada rompe el silencio y le contestó a directivo de Alajuelense antes de la final

En la antesala de una nueva final del fútbol costarricense, el cruce entre Saprissa y Alajuelense ya se empieza a jugar fuera de la cancha. Esta vez, el foco estuvo puesto en unas declaraciones provenientes del sector manudo que no pasaron desapercibidas en Tibás y que encontraron rápida respuesta del banquillo morado.

Raúl Pinto, vicepresidente de Liga Deportiva Alajuelense, aseguró en días recientes que la crisis en la institución rojinegra quedó atrás y fue más allá al afirmar que, en caso de conquistar el título del Apertura 2025, el club podría encaminarse hacia una racha positiva que derive incluso en un tricampeonato nacional. Las palabras del dirigente llegaron justo en la previa de la gran final y encendieron el ambiente.

Consultado al respecto, Vladimir Quesada no esquivó el tema y respondió con firmeza, aunque sin entrar en una confrontación directa. El técnico del Deportivo Saprissa dejó claro que no se siente aludido ni provocado por los comentarios del directivo manudo.

¿Qué le contestó Vladimir Quesada a Pinto?

“No lo escuché, todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Si tiene esa convicción, qué bien, tiene todo el derecho de expresarlo”, comentó Quesada ante los medios, marcando distancia de cualquier polémica extradeportiva.

“Nosotros vamos a hablar en el terreno de juego y le deseo mandar un saludo a don Raúl”, añadió, con un tono sereno pero contundente, reafirmando que su equipo prefiere responder con fútbol y resultados.

El entrenador morado también dejó un mensaje claro sobre dónde se resolverán las diferencias entre ambos clubes. Para él, las declaraciones quedan en segundo plano cuando el balón empieza a rodar.

La final entre Saprissa y Alajuelense se perfila no solo como un duelo decisivo por el título del Apertura 2025, sino también como un nuevo capítulo de una rivalidad histórica que, una vez más, se calienta tanto dentro como fuera de la cancha.