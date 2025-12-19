“Más fuerte que nunca”: Municipal manda un mensaje que le pega a Comunicaciones donde más le duele en medio de su crisis

Municipal ultima detalles para disputar la final del Torneo Apertura 2025, luego de haberse quedado con el primer puesto de la fase regular. Este equipo alcanzó una excelente versión durante la temporada. Mostró solidez en todo aspecto.

Los Rojos se impusieron a Achuapa por 3-0 y, con un global de 4-1, clasificaron al partido definitorio de la competencia. Del otro lado de la llave los esperarán sus pares de Antigua GFC, tras derrotar a Aurora por 5-2 en el marcador final.

Recientemente, un mensaje fue emitido por la institución y se refirió a la chance de obtener el campeonato número 33 de su historia. De esta forma, superaría a Comunicaciones en cantidad de campeonatos nacionales. Golpearon donde más duele.

Municipal se refirió al campeonato número 33 con duro golpe a Comunicaciones

Municipal realizó una publicación a través de sus redes sociales institucionales en la que comunicó el horario de los partidos de la serie final. Dentro del texto, dejó un mensaje acerca de la chance que tienen Los Rojos de llegar al campeonato 33.

“Ya están definidos los horarios de la gran final. Ahora, todos juntos, con la mirada al frente y el corazón latiendo más fuerte que nunca. ¡CR33R HASTA EL FINAL! Ya pronto anunciaremos el día de la venta de boletos”, postó la cuenta escarlata.

Los dirigidos por Mario Acevedo jugarán el 21 de diciembre y el 27 del mismo mes contra Antigua GFC. La ida será en condición de visitante desde las 19.00 horas, mientras que la vuelta se dará en el Manuel Felipe Carrera a las 18.00 horas, con la posibilidad de que el equipo supere a Comunicaciones en cetros.