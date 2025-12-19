En las próximas semanas, se podría concretar el primer retiro de los futbolistas que formaron parte de la Selección de Costa Rica en Qatar 2022. El jugador está sin club y hasta el momento todo parece indicar que no arreglará con ningún equipo.

Se trata de Bryan Oviedo, quien regresó hace más de un año a Costa Rica para ponerse la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense. En el conjunto manudo no tuvo lugar y se marchó a San Carlos, donde termina su contrato en este mes de diciembre.

El ex Deportivo Saprissa analiza retirarse definitivamente si no recibe una buena propuesta. “Con lo de San Carlos yo les dije que no iba a seguir por mi familia, porque ellos estaban en Alajuela y yo allá, y estar viajando no era sencillo. Preferí terminar la relación. Voy a analizar si sigo jugando. La verdad está difícil. No lo descarto, pero tendría que ser algo muy bueno”, contó en diálogo con La Nación.

Oviedo analiza la decisión y descansa en que ya vivió muchas cosas como jugador profesional: “Si me tengo que retirar, pues me voy tranquilo, porque uno ya ha hecho muchas cosas, tanto buenas como malas. Ya he ganado muchísimo. No siento que tenga que retirarme de ninguna otra forma. Si tengo que irme, lo haré muy contento y feliz”.

La afición de Saprissa no guardó un buen recuerdo del lateral izquierdo, ya que todos creían que en su vuelta a la Liga Promérica firmaría con el Monstruo. Sin embargo, tomó la decisión de aceptar la propuesta de Alajuelense.

Además del retiro como profesional, Bryan Oviedo ya habla de lo que será su futuro, el cual seguirá ligado al fútbol: “Me gustaría ser entrenador de liga menor. Yo tengo algunos cursos y saqué la licencia A. Sí me gustaría prepararme afuera, porque la parte formativa está un poco golpeada en el país. Ser entrenador de Primera División no lo veo tanto, la verdad”.

