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“Tomé la decisión”: Luis Vega confirma noticia que toma por sorpresa a Motagua tras coronarse campeón

El defensor central entró en la convocatoria de la Selección de Honduras para el juego amistoso ante Argentina por la fecha FIFA.

José Rodas

Por José Rodas

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Luis Vega se coronó campeón una vez más con el Motagua. Foto: La Prensa.
Luis Vega se coronó campeón una vez más con el Motagua. Foto: La Prensa.

El defensor central de Motagua Luis Vega confirmó que tendrá que somterse a una operación de rodilla debido a un problema con el que ha estado lidiando desde hace diez meses.

El jugador detalló que se trata de una limpieza en una de sus rodillas que lo podrían mantener por al menos un mes de baja con Motagua, es decir que, se podría perder el inicio de la pretemporada y del torneo.

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“Empecé con una tendinopatía normal en mi rodilla y ahora se me hizo crónica y la única manera es una operación, una limpieza”, explicó el central.

Vega contó que ha sufrido dolores fuertes y llantos, pero que el compromiso con el club lo mantuvo enfocado en alcanzar el título 20 en la historia del Ciclón Azul en la Liga Nacional.

“Tomé la decisión de jugar estos últimos partidos a pesar de que me tengo que operar la rodilla. Me tengo que operar porque tengo diez meses con el mismo problema, he sufrido bastante, todos los dolores y llantos que he tenido”, dijo Vega apenas minutos después de haberse coronado.

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Estará con La H

Pese a la decisión, el entrenador José Francisco Molina determinó que Luis Vega debía estar en la lista de 26 convocados con la Selección de Honduras para disputar el juego ante Argentina el próximo 6 de junio.

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