Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

El Fantasma Figueroa consigue lo que tanto buscó en Comunicaciones desde su llegada a Guatemala

El equipo albo y el Fantasma Figueroa toman un respiro en un momento clave.

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Los cremas finalmente logran sonreír
Los cremas finalmente logran sonreír

Comunicaciones llegó a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 con la obligación de ganar en su duelo frente a Deportivo Marquense, un partido que representaba una oportunidad de oro para abandonar la temida zona del descenso, en la que el conjunto albo se había mantenido durante varias jornadas y que a falta de disputarse el resto de los partidos lo consiguió.

“Fue dado de baja”: Fantasma Figueroa tiene a su primera víctima de la limpieza en Comunicaciones

ver también

“Fue dado de baja”: Fantasma Figueroa tiene a su primera víctima de la limpieza en Comunicaciones

El enfrentamiento tuvo un valor especial, ya que ambos equipos llegaban comprometidos en la tabla acumulada, peleando directamente por la permanencia. El compromiso se disputó en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, debido a que el Cementos Progreso se encuentra ocupado por las Clasificatorias Masculinas Sub-17 de Concacaf 2026.

El inicio del partido fue un auténtico sabor amargo para los Cremas. Una falta de comunicación defensiva entre Carlos Pinto y Karel Espino, sumada a una salida imprecisa de Fredy Pérez, permitió que el uruguayo Diego Casas ingresara al área y definiera para el gol inaugural, en una acción llena de errores para los capitalinos.

La reacción no tardó en llegar. Apenas dos minutos después, un remate que se estrelló en el palo dejó servido el balón para Janpol Morales, quien marcó su debut con gol en el fútbol guatemalteco, firmando el empate en una jugada que reflejó el empuje y la insistencia del equipo local.

Con el paso de los minutos, Comunicaciones tomó mayor control del encuentro y, cuando todo apuntaba a un empate, apareció Omar Duarte al minuto 84 para marcar el 2-1, desatando la alegría en Mazatenango y rescatando un partido que había comenzado cuesta arriba.

El cambio drástico que afrontará el Fantasma Figueroa para el siguiente partido de Comunicaciones

ver también

El cambio drástico que afrontará el Fantasma Figueroa para el siguiente partido de Comunicaciones

Con esta victoria, Comunicaciones gana un respiro en la tabla acumulada y, de momento, sale de la zona del descenso, a la espera de los resultados de Guastatoya y Atlético Mictlán. Aunque el riesgo persiste, los dirigidos por Marco Antonio “el Fantasma” Figueroa logran un alivio clave en su lucha por la permanencia.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El cambio drástico que afrontará el Fantasma Figueroa para el siguiente partido de Comunicaciones
Guatemala

El cambio drástico que afrontará el Fantasma Figueroa para el siguiente partido de Comunicaciones

Fantasma Figueroa tiene a su primera víctima de la limpieza
Guatemala

Fantasma Figueroa tiene a su primera víctima de la limpieza

El Fantasma Figueroa recibe noticia que le da alivio para el siguiente partido de Comunicaciones
Guatemala

El Fantasma Figueroa recibe noticia que le da alivio para el siguiente partido de Comunicaciones

Darwin Lom deja mensaje que no sentará bien en Comunicaciones
Guatemala

Darwin Lom deja mensaje que no sentará bien en Comunicaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo