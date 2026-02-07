El Fantasma Figueroa consigue lo que tanto buscó en Comunicaciones desde su llegada a Guatemala

Comunicaciones llegó a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 con la obligación de ganar en su duelo frente a Deportivo Marquense, un partido que representaba una oportunidad de oro para abandonar la temida zona del descenso, en la que el conjunto albo se había mantenido durante varias jornadas y que a falta de disputarse el resto de los partidos lo consiguió.

El enfrentamiento tuvo un valor especial, ya que ambos equipos llegaban comprometidos en la tabla acumulada, peleando directamente por la permanencia. El compromiso se disputó en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, debido a que el Cementos Progreso se encuentra ocupado por las Clasificatorias Masculinas Sub-17 de Concacaf 2026.

El inicio del partido fue un auténtico sabor amargo para los Cremas. Una falta de comunicación defensiva entre Carlos Pinto y Karel Espino, sumada a una salida imprecisa de Fredy Pérez, permitió que el uruguayo Diego Casas ingresara al área y definiera para el gol inaugural, en una acción llena de errores para los capitalinos.

La reacción no tardó en llegar. Apenas dos minutos después, un remate que se estrelló en el palo dejó servido el balón para Janpol Morales, quien marcó su debut con gol en el fútbol guatemalteco, firmando el empate en una jugada que reflejó el empuje y la insistencia del equipo local.

Con el paso de los minutos, Comunicaciones tomó mayor control del encuentro y, cuando todo apuntaba a un empate, apareció Omar Duarte al minuto 84 para marcar el 2-1, desatando la alegría en Mazatenango y rescatando un partido que había comenzado cuesta arriba.

Con esta victoria, Comunicaciones gana un respiro en la tabla acumulada y, de momento, sale de la zona del descenso, a la espera de los resultados de Guastatoya y Atlético Mictlán. Aunque el riesgo persiste, los dirigidos por Marco Antonio “el Fantasma” Figueroa logran un alivio clave en su lucha por la permanencia.

