Eduardo Espinel tomó esta decisión importante para buscar la remontada de Olimpia en la Concachampions

Olimpia llega con la obligación de ganar en México por diferencia de dos goles para seguir avanzando en la Concachampions 2026.

José Rodas

Por José Rodas

Eduardo Espinel tiene en mente la remontada ante el América lo que sería una hazaña para Olimpia.
Eduardo Espinel ya piensa en el juego del próximo miércoles ante el América por la vuelta de la fase eliminatoria de la Concachampions 2026, razón por la que decidió dosificar esfuerzos en su plantel durante el juego ante los Lobos de la UPNFM.

Y es que Espinel decidió dar descanso a varios futbolistas que en México serán titulares como el caso de Edrick Menjívar, Jorge Benguché, Edwin Rodríguez, Agustín Mulet, Carlos Sánchez y Facundo Queiroz.

Esos seis futbolistas no vieron minutos en el juego ante los Lobos de la UPNFM que terminó con triunfo 1-0 para el actual bicampeón del fútbol hondureño que ya suma ocho puntos en cuatro juegos disputados.

Los que sí sumaron minutos

Por su parte, Jerry Bengtson disputó 61 minutos en el encuentro, cuyo gol del triunfo fue de él tras un saque de manos de José Raúl García al que el espigado delantero solo llegó a cerrar.

El regreso de Yustin Arboleda

También sumó sus primeros minutos en 2026 el delantero Yustin Arboleda, quien no había visto acción producto de una lesión muscular en la zona baja del glúteo.

Kevin Güity, quien también fue titular ante el América, hizo su ingreso desde el banco de suplentes.

José Mario Pinto también fue de los titulares que inició en el banco de suplentes, pero cuyo ingreso se realizó al minuto 72 en busca del segundo tanto que nunca llegó para el equipo Merengue.

