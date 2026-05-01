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Honduras se ilusiona: Christopher Batiz da el salto más importante de su carrera en la MLS

La noticia genera mucha expectación en Honduras, ya que Christopher Batiz es una de las promesas a la que le han dado seguimiento.

José Rodas

Por José Rodas

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Christopher Batiz ha dado un importante salto en su carrera.
Christopher Batiz ha dado un importante salto en su carrera.

Con apenas 15 años, el hondureño Christopher Batiz está viviendo un sueño que muchos futbolistas profesionales tardan años en alcanzar: compartir cancha con la élite de la MLS. Esta semana, el joven talento fue llamado a entrenar con el primer equipo del Seattle Sounders, marcando un hito importante en su prometedora carrera.

Batiz es una de las joyas más brillantes de la academia del Seattle Sounders. De raíces hondureñas, este joven se ha ganado a pulso las miradas de los entrenadores gracias a su disciplina y talento natural con el balón.

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No es una casualidad que hoy esté bajo las órdenes del cuerpo técnico principal; su ascenso es fruto de un rendimiento constante en las categorías inferiores.

Su invitación al primer equipo no llegó por arte de magia. Christopher viene de brillar en escenarios de alto nivel para su edad:

  • Generation Adidas Cup: Donde demostró que puede competir contra las mejores canteras del mundo.
  • MLS NEXT Fest: Un torneo donde reafirmó su capacidad goleadora y su visión de juego
Legión Catracha informó sobre la llegada de Christopher Batiz al primer equipo del Seattle Sounders.

Legión Catracha informó sobre la llegada de Christopher Batiz al primer equipo del Seattle Sounders.

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Entrenar con el plantel mayor no solo es un premio a su esfuerzo, sino una parte fundamental de su proceso de desarrollo. Estar rodeado de jugadores experimentados le permitirá absorber el ritmo y la exigencia del fútbol profesional, preparándolo para un posible debut en el futuro cercano.

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Sin duda, Batiz es un nombre que los aficionados hondureños y de Seattle deben empezar a anotar en sus agendas.

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