Deiby Flores aparece en impensado grande de Honduras tras ser convocado por José Francisco Molina a la Bicolor

Deiby Flores quedó como agente libre en enero tras rescindir su contrato con el Al-Najma SC de al primera división de Arabia Saudita. El volante agarró sus cosas y volvió a Honduras para definir su futuro.

Desde entonces no ha podido encontrar equipo y a pesar de que sonó para equipos de la MLS como Austin FC y San José Earthquakes, nada se ha concretado y sigue sin firmar un nuevo contrato.

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En febrero estuvo entrenando con Leones FC HT16, pero sigue sin ver luz verde, a pesar de eso, José Francisco Molina lo convocó para el partido amistoso contra Perú del 31 de marzo en España.

Ante ese llamado, Deiby ha decidido unirse a un club grande de Honduras para entrenarse y mantenerse a tono de cara al amistoso. Muchos indican que será el nuevo capitán de la escuadra Bicolor.

Deiby Flores aparece entrenando con Olimpia

Este viernes 20 de marzo del 2026, Flores apareció en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Olimpia para entrenar. Se unió a varios de sus compañeros con los que ganó varios títulos vestido de blanco.

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De momento el jugador de 30 años tiene como prioridad encontrar club en el extranjero para competir a partir de junio. Por lo que Honduras no es opción.

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