Mientras se se olvida de Saprissa, Jeaustin Campos tiene acordado este fichaje que llega desde Panamá

Jeaustin Campos no se mueve de Honduras y ha firmado un nuevo futbolista para Real España, según detallan.

José Rodas

Por José Rodas

Jeaustin Campos tendría un último fichaje desde Panamá.
Saprissa quiso volver a llevar a Jeaustin Campos tras todo lo que ha sucedido con Vladimir Quesada, pero no ha podrán sacarlo de Real España por tiene contrato en vigencia. Todo indica que el nuevo DT morado será Hernán Medford.

Campos se olvida de ir a Tibás y centrado en Real España, tiene acordado un último fichaje en el mercado de Centroamérica.

Llegaría desde Panamá y es una de las grandes promesas de la selección canalera, incluso, ya estuvo en el Mundial Sub-20 que se disputó en Chile el año pasado.

Jafeth Moreno, periodista hondureño, ha adelantado que: “la única manera que la operación no se de es que no llegara el papeleo a tiempo”.

Jeaustin Campos concreta su último fichaje

El lateral izquierdo panameño, Julio Dicaprio Rodríguez, está cerca de ser futbolista del Real España. Ya está todo acordado y la única manera que la operación no se de es que no llegara el papeleo a tiempo.

Préstamo: Ficha del Plaza Amador y mundialista en Chile 2025.

Es considerado uno de los grandes talentos canaleros y con el primer equipo del Plaza Amador ha jugado casi 45 partidos profesional. Tiene 20 años“.

